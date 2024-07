Tesla verlängert Umweltprämie für Model Y

Die Konditionen der „Umweltprämie“ bleiben unverändert: Für „vorkonfigurierte Model Y“ – also bereits produzierte Lagerfahrzeuge – gibt es einen Rabatt von 6.000 Euro brutto. Da diese sofort verfügbaren Fahrzeuge aus dem Bestand bei Tesla auf dem Hof stehen, wird der Rabatt auch nicht im Online-Konfigurator für Neufahrzeuge angezeigt. Alle verfügbaren Fahrzeuge werden auf der Website über ein filterbares Tool entsprechend ihres Standortes aufgelistet.

Dank der Umweltprämie kostet ein solches Model Y in der Basisversion mit Hinterradantrieb nur noch ab 38.990 Euro. Das Model Y Long Range mit Heckantrieb startet mit Prämie bei knapp 43.000 Euro und den Long-Range-Allrad gibt es ab knapp 49.000 Euro. Selbst das leistungsstärkste Model Y Performance mit großem Akku ist aktuell 6.000 Euro günstiger und kostet nur noch knapp 54.000 Euro.

Tesla hatte die „Umweltprämie“ Anfang Juni eingeführt und zunächst auf Bestellungen bis zum 30. Juni 2024 befristet. Einen solchen Aktionszeitraum gibt es nun nicht mehr, der Nachlass soll „bis auf Weiteres“ gewährt werden, so Tesla in einer Mitteilung.

Aber auch bei Neubestellungen von frei konfigurierten Model Y gibt es eine Vertriebsaktion: Für alle Varianten des Model Y bietet Tesla bei Finanzierungen einen Sonderzins von null Prozent mit einer maximalen Laufzeit von bis zu 60 Monaten. Ohne Anzahlung ist das Model Y Hinterradantrieb ab 399 Euro im Leasing erhältlich. Mit der Long-Range-Batterie kostet der Hecktriebler 459 Euro im Monat, der Allradler kostet 20 Euro mehr. Das Topmodell Model Y Performance wird im Rahmen der Aktion ab 529 Euro pro Monat angeboten. „Mit diesen attraktiven Angeboten ist der Wechsel zu nachhaltiger Mobilität so einfach wie noch nie“, schreibt Tesla.

Bei Bestellung eines Model Y mit Sonderkonditionen im Leasing oder einer Finanzierung ist die Auslieferung bis spätestens 30.09.2024 erforderlich. Beide Angebote, Umweltprämie und Sonderzinssätze sind nicht kombinierbar. Die Sonderfinanzierung wird auch in anderen Ländern angeboten, etwa im Vereinigten Königreich.

Während das in Grünheide gebaute Model Y in Deutschland im Rahmen der Aktion günstiger wird, sind die Preise für das Model 3 gestiegen. Die in Shanghai gebaute E-Limousine wird in Deutschland inzwischen zu Preisen ab 42.990 Euro angeboten, bis vor Kurzem stand das Model 3 mit Heckantrieb und kleiner Batterie noch für 40.490 Euro im Konfigurator. Auch das Model 3 Long Range (51.490 Euro) und das Model 3 Performance (58.490 Euro) sind teurer geworden. Damit kostet das Model 3 in den jeweiligen Antriebskonfigurationen einige tausend Euro mehr als das größere Model Y.

Tesla hatte bereits im Juni angekündigt, aufgrund der drohenden Strafzölle in der EU die Preise für das in China gebaute Fahrzeug anzuheben. Bisher werden bei der Einfuhr des Model 3 zehn Prozent Zoll fällig. Wenn für Tesla der Sonderzoll von 20,8 Prozent greift, was immer noch nicht final bestätigt ist, könnte der Zollsatz auf 30,8 Prozent steigen.

Quelle: Info per E-Mail, tesla.com (Model Y Bestandsfahrzeuge), x.com (UK), tesla.com (Model 3)