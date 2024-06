Aktion: Tesla Model Y mit 6.000 Euro Umweltprämie

Tesla hatte in Deutschland zuletzt mit einer deutlichen Absatzflaute zu kämpfen – das beliebte Model Y hat sich in den ersten fünf Monaten rund 40 Prozent schlechter verkauft als im Vorjahreszeitraum. Entsprechend groß sind die Lagerbestände aus der Fabrik in Grünheide. Jetzt steuert Tesla gegen – mit einer Umweltprämie in Höhe von 6.000 Euro.

Diese gibt es bis Ende Juni für alle bereits produzierten Lagerwagen. Der rabattierte Preis erscheint allerdings nicht im Tesla-Konfigurator für Neu-Fahrzeuge, sondern wird groß auf der Tesla-Homepage beworben. Alle verfügbaren Fahrzeuge werden dort über ein filterbares Tool auf der Webseite entsprechend ihres Standortes aufgelistet.

Dank der Umweltprämie kostet ein solches Model Y in der Basisversion mit Hinterradantrieb nur noch ab 38.990 Euro. Die weiteren Preise können sich ebenfalls sehen lassen: Das Model Y Long Range mit Heckantrieb startet mit Prämie bei knapp 43.000 Euro und den Long-Range-Allrad gibt es ab knapp 49.000 Euro. Selbst das leistungsstärkste Model Y Performance mit großem Akku ist aktuell 6.000 Euro günstiger und kostet nur noch knapp 54.000 Euro.

Wichtig zu wissen: Damit die Umweltprämie in Anspruch genommen werden kann, müssen entsprechende Fahrzeuge bis zum 30. Juni ausgeliefert werden. Wenn die Lieferung nicht bis zu diesem Datum erfolgt, wird die Umweltprämie nicht angewendet, steht im Kleingedruckten bei Tesla. Gebrauchtfahrzeuge sind von dem Angebot ebenfalls ausgeschlossen und die Tesla-Umweltprämie kann auch nicht mit anderen Angeboten wie der günstigen Finanzierung mit 1,99 oder gar 0 Prozent kombiniert werden.

Parallel zu der Vertriebsaktion in Deutschland teilte Tesla-Konzernchef Elon Musk übrigens mit, dass das Model Y in diesem Jahr nicht mehr modernisiert werde. Entsprechende Gerüchte zu einer Verzögerung bei dem Facelift gibt es schon länger. Wer also auf die Uniper-Version spekuliert hat, für den lohnt sich das Warten derzeit nicht. 6.000 Euro Rabatt sind dagegen deutlich attraktiver.

Auch für die Elektromobilität generell dürfte die Umweltprämie von Tesla einen Schub bedeuten. Wenn innerhalb eines Monats allein tausende Lagerwagen, die derzeit auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuhardenberg stehen, zugelassen auf die Straßen kommen, entsteht eine spürbare Bebelebung. Aktuell hat sich der deutsche Markt bei rund 30.000 BEV-Neuzulassungen eingepegelt, wie auch unser monatliches eMobility-Dashboard zeigt. Daraus resultiert auch eine gewisse Krisenstimmung bei der nachgelagerten Charging-Branche. Eine derart attraktive Vertriebsmaßnahme wie die von Tesla könnte beides beflügeln.

