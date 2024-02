Tesla Model Y Juniper kommt angeblich erst 2025

Hintergrund ist, dass offenbar einige Kunden ihre Bestellung des Model Y hinauszögern, weil sie auf die überarbeitete Version warten. Das hätte noch nicht zwangsweise Folgen für Europa und den Rest der Welt, weil Tesla die Fahrzeuge für Nordamerika auch in Nordamerika produziert – im Falle des Model Y in Fremont und Austin. Und auch schon beim Model-3-Facelift mit dem Beinamen Highland war Nordamerika einige Monate nach der Umstellung in der Giga Shanghai am Zug.

Bei den US-Infos zur Verschiebung des Model Y Juniper kommt allerdings parallel die Information aus China, dass auch dort keine Einführung des überarbeiteten Model Y mehr in diesem Jahr geplant ist. Dass will Reporter der chinesischen Finanz-Nachrichtenagentur CLS von Tesla China erfahren haben – eine Bestätigung seitens des Unternehmens gibt es aber nicht.

In China hatte Tesla im November 2023 leichte Änderungen am dort gebauten Model Y vorgenommen, so wird dort inzwischen die mehrfarbige Ambientebeleuchtung verbaut, wie sie im Model 3 Highland eingeführt wurde. Zudem haben die Aero-Kappen der 19-Zoll-Gemini-Felgen ein leicht geändertes Design erhalten.

Preissenkungen in China und den USA hatten in Kombination mit dem für 2024 angekündigten Juniper-Update des Model Y bei vielen Verbrauchern zu der Erwartungshaltung geführt, dass es sich um einen Abverkauf des Bestandsmodells handle – und man in einigen Wochen oder Monaten ein mit Stile des Model 3 Highland aktualisiertes Model Y bestellen könne. In der E-Mail an den US-Vertrieb, das dem Portal „Drive Tesla“ vorliegt, soll es wörtlich heißen: „Wir müssen transparent kommunizieren, dass es dieses Jahr kein neu gestaltetes Model Y geben wird.“ Darüber hinaus müsse man die Gegenwart als „die beste Zeit, um das meistverkaufte Elektrofahrzeug der Welt zu fahren“ hervorheben.

Vor rund einem Jahr gab es Berichte, wonach das Model Y Juniper im Oktober 2024 in Produktion gehen solle. Im Zuge der Modellpflege sollte demnach nicht nur das Design, sondern auch die Produktionseffizienz des Model Y angepasst werden. Sprich: Das Model Y „Juniper“ soll wohl einfacher und günstiger zu bauen sein als die aktuelle Variante. Neben Fremont, Austin und Shanghai baut Tesla das Model Y bekanntlich auch in der Giga Berlin im brandenburgischen Grünheide. Da das deutsche Werk bei einigen Komponenten auf Zulieferungen aus China angewiesen ist, läge es nahe, die Produktion in beiden Werken parallel auf das Model Y Juniper umzustellen. Bestätigt ist das aber nicht.

twitter.com (Nordamerika), carnewschina.com (China)