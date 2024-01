Tesla führt Model 3 Highland in Nordamerika ein

Jetzt hat Tesla offiziell den Verkaufsstart des überarbeiteten Model 3 in Nordamerika bekannt gegeben. In den USA beginnen die Listenpreise ab 38.990 US-Dollar für die Basisversion mit Heckantrieb und 45.990 US-Dollar für die Allrad-Variante. Im Konfigurator sind die Preise jeweils 3.000 Dollar geringer angegeben, da Tesla „potential incentives and gas savings“ in Höhe von jenen 3.000 Dollar bereits abzieht – gezahlt werden müssen aber 38.990 bzw. 45.990 Dollar. In Kanada ab 53.990 CAD bzw. 63.990 CAD. In den USA ist das Model 3 wie berichtet seit dem neuen Jahr nicht mehr für die bundesweite Förderung qualifiziert.

Übrigens: In Nordamerika ist die Farbe „Stealth Grey“ der kostenlose Basis-Lack, in Europa ist „Pearl White Multi-Coat“ im Preis inbegriffen. In den USA kostet der weiße Lack 1.000 Dollar Aufpreis, ebenso wie „Deep Blue Metallic“. „Solid Black“ kostet 1.500 Dollar mehr, bei dem neuen „Ultra Red“ sind es 2.000 Dollar Aufpreis. In Deutschland kostet hingegen „Stealth Grey“ 2.000 Euro mehr, auch für „Ultra Red“ wird dieser Aufschlag fällig.

Viele Informationen hat Tesla aber nicht veröffentlicht. In dem Beitrag auf X heißt es lediglich, dass das überarbeitete Model 3 nun in Nordamerika verfügbar sei – dazu ein Link auf die Tesla-Website. Wo das Model 3 Highland für die nordamerikanischen Märkte gebaut wird, wird nicht angegeben. Bisher fertigt Tesla das neue Model 3 nur in China – für Asien und Europa. Der Produktionsstart im US-Werk Fremont steht aber wohl kurz bevor oder könnte angesichts des jetzt verkündeten Marktstarts in Nordamerika schon erfolgt sein.

Für das Highland-Modell hat Tesla das Design, die Ausstattung und wohl auch die Technik angepasst. Die auffälligsten Merkmale sind die neue Front mit den neuen Scheinwerfern und auch neue Rückleuchten am Heck, zudem gibt es neue Felgen-Designs. Die Reichweite ist bei allen Antriebsvarianten gestiegen, mit dem Heckantriebs sind es bis zu 513 Kilometer nach WLTP, bei der Allrad-Variante sind es 629 Kilometer. Hierzulande steht das Model 3 mit 42.990 Euro im Konfigurator, das Long-Range-Modell mit 51.990 Euro. Ein Model 3 Performance ist noch nicht erhältlich.

