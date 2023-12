Zwei Varianten des Tesla Model 3 fliegen wohl aus US-Förderung

Bisher ging Tesla nach der Veröffentlichung der Leitlinien zu den Anforderungen an die Herkunft von Batteriekomponenten und -materialien davon aus, dass sich die Steuergutschrift für diese beiden Varianten des Model 3 zum 1. Januar 2024 von bisher 7.500 auf dann 3.750 US-Dollar halbieren wird – so wurde es auf der amerikanischen Website von Tesla im Model-3-Konfigurator angezeigt.

Nun hat Tesla seine Website aktualisiert. „Die Steuergutschrift für das Model 3 Rear-Wheel Drive und das Model 3 Long Range endet am 31. Dezember, basierend auf der aktuellen Einschätzung der neuen IRA-Richtlinien“, heißt es dort. Interessierten Kunden wird empfohlen, kurzfristig lieferbare Fahrzeuge noch in diesem Jahr anzunehmen – in diesem Fall gibt es auch sechs Monate kostenfreies Laden an Tesla-Stationen.

Tesla führt das Basismodell des Model 3 mit Heckantrieb zu Preisen ab 28.490 Dollar – dabei handelt es sich aber noch um die Praxis, die Förderung von 7.500 Dollar und die erwartete Einsparung der Benzinkosten über drei Jahre (in Höhe von 3.000 Dollar) bereits abzuziehen. Der Listenpreis liegt tatsächlich bei 38.990 Dollar für das Model 3 mit Heckantrieb. Das Model 3 Long Range wird mit 35.490 Dollar angegeben, hat aber einen Listenpreis von 45.990 Dollar.

Übrigens: Bei den Model 3 in den USA handelt es sich noch um die Variante vor dem Facelift – so sind sie zumindest im US-Konfigurator geführt. Das überarbeitete Model 3 Highland wird aktuell nur in der chinesischen Giga Shanghai gebaut. Die in den USA verkauften Model 3 kommen aber noch aus Fremont.

tesla.com