Ford Capri Comeback als E-Crossover / Audi schließt Brüssel-Werk? / Tesla-Preise in Deutschland

1 – Audi: Ende für das Werk Brüssel?

Audi könnte die Produktion des Q8 e-tron vorzeitig aus Belgien abziehen und das Werk in Brüssel schließen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung des deutschen Herstellers hervor. Dass das Werk nach dem angekündigten Wechsel des Q8 e-tron nach Mexiko ein neues Modell benötigt, war klar. Doch bisher hatte das Audi-Management immer betont, an dem belgischen Standort festhalten zu wollen. Nun könnte es anders kommen. Audi beobachte „weltweit einen Rückgang der Kundenaufträge im elektrischen Oberklassesegment“, was auch den in Brüssel gebauten Q8 e-tron und den Q8 Sportback e-tron betreffe. Es ist von einem „segmentspezifischen, verschärften Nachfragerückgang“ die Rede.

2 – Tesla Model Y bleibt günstig, Tesla Model 3 wird teurer

Es gibt Neuigkeiten von Tesla – und zwei bei den Preisen in Deutschland. Dabei sendet die Marke unterschiedliche Preissignale: Der Rabatt in Höhe von 6.000 Euro für das Model Y wurde in Deutschland „bis auf Weiteres“ verlängert. Das aus Shanghai importierte Model 3 wird hingegen teurer – und kostet sogar mehr als das in Deutschland gebaute Model Y. Aber der Reihe nach: Die Konditionen der „Umweltprämie“ bleiben unverändert: Für „vorkonfigurierte Model Y“ – also bereits produzierte Lagerfahrzeuge – gibt es einen Rabatt von 6.000 Euro brutto. Da diese sofort verfügbaren Fahrzeuge aus dem Bestand bei Tesla auf dem Hof stehen, wird der Rabatt auch nicht im Online-Konfigurator für Neufahrzeuge angezeigt.

3 – Ford Capri: Comeback als Elektro-Crossover

Lange war über eine Rückkehr des legendären Modellnamens Capri bei Ford spekuliert worden. Jetzt hat der Hersteller den neuen Capri enthüllt – die neue Version ist allerdings weit weg vom Namensgeber. Es gibt zwar Design-Anleihen an den Ur-Capri, unterm Blech steckt aber wie beim Ford Explorer die Elektro-Technik von Volkswagen. Unterm Blech sind denn auch beide Modelle gleich. Die Daten entsprechen jenen aus dem Explorer: Der Heckantrieb mit dem Modellnamen Capri Extended Range RWD kommt auf einen Netto-Energiegehalt von 77 Kilowattstunden. Das genügt für eine WLTP-Reichweite von 627 Kilometern. Den Antrieb es Capri übernimmt der neue E-Motor namens APP550 von VW, also die Variante mit 210 kW Leistung. Damit kann der Ford Capri in 6,4 Sekunden auf null auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt. Geladen wird mit 11 kW an AC-Ladepunkten und bis zu 135 kW an DC-Ladepunkten.

4 – Rivian: Produktion weiterhin rückläufig

Der US-Elektroautobauer Rivian hat seine Auslieferungen im zweiten Quartal des Jahres konstant gehalten. Die Produktion ist gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres aber stark rückläufig. Für das Gesamtjahr 2024 hält Rivian dennoch an seiner Produktionsprognose von 57.000 Fahrzeugen fest. Konkret hat Rivian im zweiten Quartal rund 9.600 Fahrzeuge produziert und 13.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Während die Auslieferungen gegenüber dem ersten Quartal also um zarte 1,5 Prozent zulegen konnten, sank der Produktionsoutput um 45,4 Prozent. Damit hat Rivian schon das zweite Quartal in Folge weniger E-Autos produziert.

5 – Umrüst-Angebot für Renault Master

Renault bietet in Frankreich nun die Möglichkeit, den großen Transporter Renault Master III von Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb umzurüsten. Die Montage erfolgt in der Refactory von Renault in Flins. Die umgerüsteten Fahrzeuge sollen anschließend mit voller Batterie bis zu 200 Kilometer weit kommen. Das entsprechende Nachrüst-Kit für den Renault Master III enthält einen E-Motor mit 57 kW, ein Automatik-Getriebe und einen 52 Kilowattstunden großen Akku. Geladen wird letzterer mit 22 kW AC. Die Garantie für den Nachrüstsatz beträgt zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung und vier Jahre bzw. 150.000 Kilometer für die Traktionsbatterie.