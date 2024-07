Smatrics EnBW erhöht HPC-Ausbautempo leicht

Mit den 40 neuen HPC-Ladepunkten im ersten und 44 weiteren im zweiten Quartal ist das Ladenetz von Smatrics EnBW somit im laufenden Jahr um 48 Prozent gewachsen. Zum Jahreswechsel standen noch 176 HPC-Punkte in der Bilanz. Für das laufende Jahr peilt Smatrics EnBW wie berichten den Aufbau von 200 neuen Ladepunkten an – im zweiten Halbjahr müssen also noch 116 HPC-Punkte gebaut werden, um das zu erreichen.

Vor allem im zweiten Quartal lag der Fokus auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern: 32 der 44 neuen Ladepunkte wurden an Billa-Filialen errichtet. „Zusätzlich zum Schnellladenetz entlang des hochrangigen Straßennetzes wächst jetzt vor allem die Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern“, sagt auch homas Landsbek, CEO der Smatrics EnBW. „An unseren hochmodernen Ladestationen mit bis zu 400 kW Leistung können Autofahrer:innen während eines kurzen Einkaufsstopps nebenbei ihr Fahrzeug laden. Bei modernen Autos reicht dies für die Fahrten der folgenden Tage oder bis zum nächsten Einkauf.“

Und: Es geht nicht mehr um einzelne Ladesäulen, sondern zunehmend um größere Standorte mit einer Vielzahl an Ladepunkten. „“Indem wir mehr Ladepunkte an einem Ort anbieten, können wir Endverbraucher:innen ein bequemeres Ladeerlebnis ermöglichen und gleichzeitig Synergien in der Wartung und im Betrieb nutzen“, so Hauke Hinrichs, COO der Smatrics EnBW und CEO von Smatrics. Hinrichs gibt zudem an, dass man die Kooperationsprozesse mit den lokalen Verteilnetzbetreibern „optimiert und stabilisiert“ habe. „Diese verbesserten Prozesse ermöglichen es uns, schneller und unkomplizierter neue Standorte für Ladestationen auszubauen und bestehende Stationen zu erweitern“, so der Manager.

ots.at