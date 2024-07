Batterie-Preissturz in China / Tesla Robotaxi verspätet / Smatrics EnBW erhöht HPC-Ausbau

1 – Tesla verschiebt Robotaxi-Enthüllung

Der 8. August sollte ein besonderer Tag werden. Schon vor Monaten hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, an diesem Tag das Tuch von seinem neuen Robotaxi ziehen zu wollen. Doch wie mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg verraten haben, muss der Termin verschoben werden. Angeblich sollen die Fahrzeuge nun erst im Oktober vorgestellt werden. Dadurch sollen die Teams, die an dem Projekt arbeiten, mehr Zeit für den Bau von Prototypen bekommen. Die Meldung hat an der Börse umgehend zu starken Kursverlusten der Tesla-Aktie geführt, nachdem der Wert in Erwartung des versprochenen Spektakels zunächst gestiegen war.

2 – USA: Hyundai soll E-Auto-Verkäufe manipuliert haben

Eine Gruppe von Hyundai-Händlern hat den US-Ableger des südkoreanischen Autokonzerns vor einem US-Bundesgericht in Chicago verklagt. Hyundai soll mit Tricks die Verkaufszahlen für Elektroautos übertrieben und jene Händler bestraft haben, die sich nicht an der Masche nicht beteiligen wollten. „Statt eines organischen Wachstums, das durch begehrte Fahrzeuge und die Verbrauchernachfrage angetrieben wird, hat Hyundai Motor America ein mehrstufiges System geschaffen, um seine Händler dazu zu bringen, falsche Verkäufe zu melden“, heißt es in der Klage. Hyundai Motor America soll demnach die Händler unter Druck gesetzt haben, die Inventar-Codes für Leihfahrzeuge zu missbrauchen, um ihre Verkaufszahlen zu übertreiben.

3 – China: Batteriepreise im freien Fall

Die Batteriepreise in China fallen stark. Das geht aus einer Analyse des Marktforschers BloombergNEF hervor. Fast zwei Drittel der in China erhältlichen Elektroautos sollen dadurch bereits günstiger ausfallen als ihre direkt verwandten Verbrenner. Bei BloombergNEF handelt es sich um einen mit der Nachrichtenagentur Bloomberg verwandten Marktforschungsdienst. In einer frisch publizierten Analyse skizzieren die Studienmacher die Entwicklung der Batteriepreise in China – und stellen dabei einen extrem schnellen Preisverfall fest. Konkret sei der Preis für LFP-Batteriezellen in China im vergangenen Jahr um 51 Prozent auf durchschnittlich 53 US-Dollar pro Kilowattstunde gesunken.

4 – Smatrics EnBW erhöht HPC-Ausbautempo leicht

Smatrics EnBW hat im zweiten Quartal 44 neue HPC-Ladepunkte in Österreich errichtet. Insgesamt stehen im Ladenetz von Smatrics EnBW jetzt 260 HPC-Ladepunkte zur Verfügung. Das sind 84 mehr als zu Beginn des Jahres. Mit den 40 neuen HPC-Ladepunkten im ersten und 44 weiteren im zweiten Quartal ist das Ladenetz von Smatrics EnBW somit im laufenden Jahr um 48 Prozent gewachsen. Zum Jahreswechsel standen noch 176 HPC-Punkte in der Bilanz. Für das laufende Jahr peilt Smatrics EnBW den Aufbau von 200 neuen Ladepunkten an. Im zweiten Halbjahr müssen also noch 116 HPC-Punkte gebaut werden, um das zu erreichen.

5 – Podcast-Tipp: Herbert Diess über bidirektionales Laden und mehr

Zum Schluss der Sendung wollen wir Ihnen die aktuelle Ausgabe von „eMobility Insights“ ans Herz legen: Der Podcast von electrive startet eine Sommerstaffel zum bidirektionalen Laden – und zwar mit Ex-VW-Chef Herbert Diess. Welches Potenzial hat das bidirektionale Laden? Wie steht es um die Elektromobilität in Deutschland und der Welt? Und warum wollen Teile der Politik unbedingt am Verbrenner festhalten? Das und noch viel hat electrive-Chefredakteur Peter Schwierz den Ex-Volkswagen-Konzernchef gefragt. Entstanden ist ein eine hochspannende halbe Podcast-Stunde! Der weltweit vernetzte Automobil-Manager ist heute Verwaltungsratsvorsitzender bei The Mobility House.