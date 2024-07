Pfalzwerke rüsten schwedische Hornbach-Filialen mit Ladeinfrastruktur aus

Im Oktober letzten Jahres gaben die Pfalzwerke und Hornbach bekannt, ihre Ladeinfrastruktur-Kooperation zu verlängern. Im Zuge der Verlängerung sollen nicht nur neue Hornbach-Filialen Schnelllader erhalten, sondern auch existierende Standorte in Deutschland und Österreich ausgebaut werden. Parallel dazu wurde allerdings auch die Installation von Ladesäulen auf Parkplätzen von Hornbach-Märkten in weiteren europäischen Ländern angekündigt. In welchen Ländern war jedoch unklar – bis jetzt.

Mit dem neuen Standort im schwedischen Kristianstad ist nun klar, dass Schweden das erste weitere Land ist. Zugleich ist es der erste Standort der Pfalzwerke außerhalb des deutschsprachigen Raums. Vor Ort stehen zwei Hypercharger von Alpitronic mit je zwei Ladepunkten zur Verfügung.

Bei dem einen Standort soll es allerdings nicht bleiben. „Unser Unternehmen verbindet eine verlässliche Zusammenarbeit und wir planen in den nächsten zwei Jahren sechs weitere Standorte in Schweden, unter anderem in Göteborg und Malmö“, so Florian Dommel, Bereichsleiter E-Mobility Pfalzwerke. „Wir schätzen an den Pfalzwerken die Umsetzungsstärke und Lösungen aus einer Hand. Mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur an unseren Märkten in Schweden erhöhen wir unser Serviceangebot und sorgen für die Flächenverdichtung bei Ladestationen“, ergänzt Ricky Gauffin, Projektleiter, Hornbach Schweden. Ein schneller Ausbau sieht allerdings anders aus.

Dass mit der schwedischen Hornbach-Filiale erneut ein Baumarkt als Standort für den Ausbau des eigenen Ladenetzes gewählt wurde, hat einen einfachen Grund. Wie die Pfalzwerke erklären, sind „Baumärkte, Fachmarktzentren, Lebensmitteleinzel- oder Fachhandel“ laut eigener Aussage „passende, stark frequentierte Plätze mit entsprechender Infrastruktur.“

Auch die anderen bereits in diesem Jahr geschlossenen Kooperationen untermauern die Strategie. So teilten die Pfalzwerke Anfang dieses Jahres mit, deutsche XXXLutz-Möbelhäuser in den nächsten vier Jahren mit insgesamt 500 HPC-Ladepunkten ausstatten zu wollen. In diesem Sommer sollen die ersten acht Standorte in Betrieb gehen. Vergangenen Monat gab das Energieunternehmen bekannt, den Ausbau von Schnellladeinfrastruktur an Obi-Filialen voranzutreiben. Insgesamt 40 Standorte sind in Planung, 15 davon bereits in Betrieb oder in der Umsetzung.

pfalzwerke.de