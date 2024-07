VinFast baut E-Auto-Fabrik in Indonesien

Wie VinFast zur Grundsteinlegung mitteilt, soll das neue Werk im vierten Quartal 2025 in Betrieb gehen. Produzieren wird VinFast dort Rechtslenker-Versionen seiner E-SUV-Modelle, darunter die Modelle VF 3, VF 5, VF 6 und VF 7 für den indonesischen Markt.

Das Werk wird in Subang in der Provinz West-Java gebaut – also im westlichen Teil der indonesischen Hauptinsel. Es wird sich dabei nicht nur um ein Montagewerk handeln, sondern um ein komplettes Fahrzeugwerk inklusive Karosseriewerkstatt und Lackiererei. Es ist die Rede davon, dass „Tausende von Arbeitsplätzen“ vor Ort geschaffen werden sollen, auch die Zahl der Fachkräfte soll erhöht werden – genau beziffert wird das aber nicht. Das Werk soll „einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft leisten“ und auch „erheblichen Einfluss auf die Förderung umweltfreundlicher Transportmittel in Indonesien“ haben.

VinFast bedient den indonesischen Markt bisher mit importierten Fahrzeugen, konkret sind das Rechtslenker-Versionen des VF 5 und des VF e34. Dabei setzt das vietnamnesische Unternehmen auch in Indonesien auf das Batterie-Abo-Konzept, womit der Anschaffungspreis sinkt, für die Batteriemiete aber monatliche Folgekosten fällig werden.

Sollte VinFast die jetzt Angekündigte Eröffnung im Q4 2025 halten, würde das Werk in Indonesien noch deutlich vor der US-Fabrik des Unternehmens in Betrieb gehen. Die Fabrik in North Carolina wurde zwar schon 2022 angekündigt und sollte Ende 2025 die ersten Fahrzeuge produzieren – ursprünglich war das sogar schon für Mitte 2024 geplant. Doch vor wenigen Tagen hat VinFast die Eröffnung des US-Werks bis auf 2028 verschoben.

