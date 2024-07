Fiat Grande Panda Elektro soll unter 25.000 Euro starten

Vorgestellt hatte Fiat den Grande Panda Mitte Juni 2024, Preise hatte die italienische Stellantis-Marke damals aber noch nicht genannt. In einer Mitteilung zu den Feierlichkeiten rund um den 125. Geburtstag von Fiat und die Premiere des Fiat 500 Elektro „Giorgio Armani“ (der in Zusammenarbeit mit dem italienischen Modeschöpfer entstanden ist), wird jetzt aber offiziell angegeben, dass die Preise „unter 25.000 Euro“ starten werden.

Der Grande Panda Elektro ist 3,99 Meter lang, 1,57 Meter hoch und 1,76 Meter breit. Bis zu fünf Passagiere finden Platz, der Kofferraum fasst 361 Liter. Das Modell nutzt die Plattform CMP Smart Car von Stellantis, hat also den gleichen Antrieb wie der Citroën ë-C3 oder Opel Frontera Electric: Die Batterie mit LFP-Zellen von SVOLT kommt auf einen Energiegehalt von 44 kWh und ermöglicht im ähnlich großen Citroën eine Reichweite von etwa 320 Kilometern – das dürfte auch im Grande Panda möglich sein. Der Elektromotor leistet 83 kW.

Während der ë-C3 im slowakischen Trnava gebaut wird, will Stellantis den Fiat auf dieser Plattform in Serbien bauen. Dass das dortige Werk Kragujevac für die Produktion von Elektroautos umgerüstet wird, ist seit 2022 bekannt. Mit dem Fiat Grande Panda steht nun auch das erste Modell fest.

Einige Exemplare hat Stellantis dort bereits gebaut, laut serbischen Medienberichten ist die Testproduktion angelaufen. Über den Sommer sollen nun die Prozesse und Anlagen optimiert werden, damit die Serienproduktion wie geplant im Oktober mit größeren Stückzahlen starten kann.

Stellantis hat in die Umrüstung des Werks insgesamt 190 Millionen Euro investiert. Knapp ein Viertel davon, konkret 48 Millionen Euro, wurden von der serbischen Regierung als Zuschuss gewährt. Die Regierung um Präsident Aleksandar Vučić hat das Projekt unterstützt, da es zum einen die erste Elektroauto-Produktion in den Balkan-Staaten ist und die Politik in Belgrad hofft, dass die Produktion in Kragujevac im kommenden Jahr 0,5 Prozentpunkte zum BIP-Wachstum des Landes beitragen werde. Stellantis beschäftigt dort rund 1.000 Menschen direkt, weitere sind über Zulieferer involviert.

Die serbische Regierung wird auch den Kauf des Fahrzeugs fördern – mit bis zu 7.000 Euro. Bei einem Einstiegspreis von weniger als 25.000 Euro wird der Grande Panda Elektro dort also ab rund 18.000 Euro erhältlich sein und damit sogar etwas günstiger als die Hybridversion: Diese soll bei 19.000 Euro starten.

stellantis.com, balkangreenenergynews.com, agenzianova.com