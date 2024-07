Tesla will Robotaxi am 10. Oktober vorstellen

Bei der US-Datumsangabe hat Tesla aus 8/8 einfach 10/10 gemacht: Diesen Termin hat Tesla nun in der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen für das zweite Quartal genannt. Vor einigen Wochen hatten Bloomberg berichtet, dass sich die für August angesetzte Premiere verschiebe, da es von Musk Änderungswünsche gab und die Entwickler neue Prototypen bauen sollten. Später hatte Elon Musk eine Verschiebung bestätigt, jedoch keinen neuen Zeitrahmen genannt.

Zudem gab Musk jetzt an, dass es mit der Verzögerung möglich werde, „ein paar andere Dinge zu zeigen“. Konkreter wurde er jedoch nicht. Obwohl Tesla mit dem Robotaxi an einem Fahrzeug arbeitet, das von Grund auf als selbstfahrendes Auto ausgelegt ist, betonte Musk, dass man nach wie vor die versprochenen, autonomen Fahrfunktionen per Software-Update in die bestehenden Modelle bringen werde.

Über das Fahrzeug selbst ist nach wie vor wenig bekannt – abgesehen von der Tatsache, dass es keine Pedale und kein Lenkrad haben wird. Berichten zufolge könnte das Design dem Cybertruck ähneln, bestätigt ist das aber nicht. Das Fahrzeug an sich soll nach dem neuen „Unboxed“-Verfahren hergestellt werden, also im Grunde genommen von innen nach außen aufgebaut. Das soll die Kosten senken.

Mit dem „Unboxed“-Verfahren sollte ursprünglich auch das 25.000-Dollar-Einstiegsmodell gebaut werden, das aber – zugunsten des Robotaxis – eingestellt wurde. An dem Vorhaben, zwei günstigere Modelle auf den Markt zu bringen, hält Tesla zwar weiter fest, es wird sich aber nicht um ein 25.000-Dollar-Modell mit revolutionärem Fertigungsverfahren handeln – sondern wohl eher um abgespeckte Versionen des Model 3 und Model Y.

Auch hierzu gab Tesla ein Update: „Die Pläne für neue Fahrzeuge, darunter auch günstigere Modelle, verlaufen weiterhin planmäßig und sollen im ersten Halbjahr 2025 in die Produktion gehen“, heißt es. Bisher war vom zweiten Halbjahr 2025 die Rede. Details zu den Fahrzeugen gibt es aber weiterhin nicht.

Klar ist, dass Tesla auch bei der Produktion optimieren wird, um die Kosten zu senken. Der Hersteller will mit dieser Strategie die derzeit in den Werken verfügbaren Produktionsanlagen auf drei Millionen Einheiten pro Jahr steigern. Mit den Zahlen für die einzelnen Werke, die Tesla im Q2-Geschäftsbericht angegeben hat, kommt das Unternehmen derzeit auf eine Kapazität von 2,35 Millionen Autos.

electrek.co, insideevs.com (beide Robotaxi), electrek.co (günstigere Modelle)