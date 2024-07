Startschuss für Wasserstoff-Hub in Kalifornien

Geplant ist die Schaffung eines Netzes von Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff, der unter anderem für Fahrzeuge verwendet werden soll. Ziel ist es, die CO2-Emissionen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schwerlastverkehrs und des Hafenbetriebs um 2 Millionen Tonnen pro Jahr zu senken.

Kalifornien will bis 2045 kohlenstoffneutral werden und die Luftverschmutzung um 71 Prozent senken. Zu diesem Zweck werden im Golden State mehr als 5.000 Brennstoffzellen-Lkw der Klasse 8 und über 1.000 Brennstoffzellenbusse im Rahmen des Wasserstoff-Hubs auf die Straße gebracht. Kalifornien wird außerdem 200 Umschlaggeräte in drei großen Häfen installieren. Darüber hinaus sieht der Plan die Entwicklung einer H2-Infrastruktur vor, „einschließlich 60 Tankstellen für schwere Nutzfahrzeuge und 165 Meilen frei zugänglicher Pipelines“.

„Kalifornien revolutioniert die Art und Weise, wie eine große Weltwirtschaft ihre größten Industrien sanieren kann. Wir werden sauberen, erneuerbaren Wasserstoff für den Antrieb unserer Häfen und öffentlichen Verkehrsmittel einsetzen, um Menschen und Güter dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, ohne die lokale Luftverschmutzung“, sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. „Dank der Biden-Harris-Regierung freut sich Kalifornien darauf, mit dieser weltweit führenden Initiative Pionierarbeit zu leisten und anderen Staaten und Ländern zu zeigen, was möglich ist, wenn man sauberer Energie und der öffentlichen Gesundheit Priorität einräumt.“

Wie bereits erwähnt, wird das US-Energieministerium (DOE) das Projekt mit 1,2 Milliarden Dollar finanzieren. Die restlichen 11,4 Milliarden Dollar stammen aus öffentlichen und privaten Mitteln.

„Die Ankündigung des Energieministeriums, ARCHES zu finanzieren, ist ein großer Schritt in den Bemühungen des Staates, seine Ziele in den Bereichen Luftqualität, Klima und Energie zu erreichen und gleichzeitig die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kalifornier zu verbessern und neue grüne Arbeitsplätze im ganzen Staat zu schaffen“, sagte Angelina Galiteva, CEO von ARCHES. „Wir sind dem DOE für sein Engagement beim Aufbau eines nachhaltigen Wasserstoff-Ökosystems und -Marktes dankbar und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern, Interessengruppen und verschiedenen Gemeinden im ganzen Bundesstaat, um dieses Projekt zum Erfolg zu führen.“

Kalifornien hat bereits mehrere Wasserstoff-Projekte unterstützt. Erst letzten Monat hat die US-Küstenwache das erste mit Wasserstoff betriebene Schiff für den kommerziellen Einsatz in der San Francisco Bay Area zugelassen. Der Bundesstaat finanziert auch das so genannte „Zero-Emission Regional Truck Operations with Fuel Cell Electric Trucks“ oder NorCAL ZERO-Projekt in Oakland, das auf die Dekarbonisierung des Güterverkehrs abzielt.

