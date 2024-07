Kia nennt erste Europa-Preise des EV3

Im Vereinigten Königreich ist das Basismodell des EV3 mit der 58,3 kWh großen Batterie ab 32.995 Pfund erhältlich, was umgerechnet derzeit 39.171 Euro entspricht. In den Niederlanden steht diese Variante zu Preisen ab 36.995 Euro in der Liste. Den EV3 mit dem großen Akku (81,4 kWh) gibt es im UK ab 35.995 Pfund, also derzeit 42.733 Euro. In den Niederlanden verlangt Kia 41.495 Euro für diese Antriebsvariante.

Da die weiteren Elektromodelle von Kia in Deutschland etwas höher eingepreist sind als in den Niederlanden (ein EV9 GT-Line kostet hierzulande 82.390 Euro, während er in den Niederlanden ab 78.895 Euro erhältlich ist), könnte der EV3 in der Spanne zwischen 38.000 und 40.000 Euro starten. Für die große Batterie sind wohl Preise zwischen 42.000 und 44.000 Euro zu erwarten.

Aus der niederländischen Preisliste gehen nun übrigens auch die finalen WLTP-Werte hervor. Mit dem 58,3-kWh-Akku werden dort drei Ausstattungen angeboten, Air, Plus und Plus Advanced. Die beiden erstgenannten Ausstattungen gibt Kia mit 429 Kilometern Reichweite an, beim Plus Advanced sind es 408 Kilometer. Mit der großen Batterie gibt es ebenfalls diese drei Ausstattungen, dazu kommen noch die Top-Varianten GT-Line und GT-PlusLine. Bei den Varianten Air und Plus liegt die WLTP-Reichweite bei 600 Kilometern, bei den anderen drei Ausstattungen stehen 571 Kilometer in der Tabelle – zur Weltpremiere hatte Kia noch vorläufige 560 Kilometer angegeben.

Unabhängig von der Batterie wird der EV3 von einem 150 kW starken Elektromotor angetrieben. Anders als bei den größeren Modellen auf Basis der E-GMP ist dieser nicht an der Hinterachse, sondern an der Vorderachse verbaut. Das Standard-Modell beschleunigt mit 7,4 Sekunden etwas schneller auf 100 km/h als die Long-Range-Version mit 7,7 Sekunden – der kleinere Akku ist schlichtweg leichter. Es handelt sich aber um die günstigere 400-Volt-Version der E-GMP, der Einstieg in die 800-Volt-Welt bei Kia beginnt weiterhin mit dem EV6.

Der EV3 ist glatte 4,30 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Mit 2,68 Metern bietet er den gleichen Radstand wie das mit 4,52 Metern spürbar größere Verbrenner-Modell Sportage – das soll im EV3 viel Platz innen bei kompakten Außenmaßen bieten. Konkret beziffert Kia die Kopffreiheit vorne mit 1.015 mm und hinten mit 955 mm. Die Beinfreiheit vorne beträgt 1.060 mm, hinten sind es 950 mm. Dennoch bietet der Laderaum zwischen 460 und 1.250 Liter Volumen. Und unter der Fronthaube befindet sich zusätzlich ein 25 Liter großer Frunk, etwa um das Ladekabel zu verstauen.

In Deutschland soll der EV3 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, es ist also auch hierzulande mit einer baldigen Ankündigung der Preise samt Bestellstart zu rechnen. Bereits bestätigt ist, dass 2026 eine Allrad- und GT-Version folgen sollen.

EV3 Standard Range EV3 Long Range Antrieb FWD FWD Leistung 150 kW 150 kW Drehmoment 283 Nm 283 Nm Beschleunigung 7,4 s 7,7 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 170 km/h WLTP–Reichweite 429 km 600 km Batteriekapazität 58,3 kWh 81,4 kWh Ladeleistung DC 102 kW 128 kW Ladezeit DC 10-80% 31 min 31 min

kiapressoffice.com (UK), kia.nl, kia.com (beide Niederlande)