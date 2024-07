Das Geräusch trete nur bei bestimmten Modellen auf, offenbar vor allem von Renault. Der Autobauer erklärt auf Anfrage des SWR: „Das Pfeifen hängt mit dem verwendeten Konzept zusammen. Hier wird mit einem Ladestrom gearbeitet, der mit 10 kHz getaktet ist (kleineres Ladegerät), um eine Ladung von bis zu 22 kW zu ermöglichen. Dies führt zu einem hochfrequenten Rauschen.“ Je nachdem, wie viel Strom gerade geladen werde, könne das Geräusch hörbar oder kaum wahrnehmbar sein, es könne aber „leider nicht vermieden werden“.

Den eMobility-Kennern mit etwas Erfahrung dürfte schnell klar sein, um welches Auto es hier geht: Den Renault Zoe mit Chameleon-Lader. Dabei handelt es sich um einen speziellen Onboard-Charger für das Laden mit Wechselstrom, der laut Renault den Ladevorgang beschleunigen und eine „große Lade-Flexibilität“ bieten soll. Tatsächlich konnten frühe Varianten des Zoe sogar mit bis zu 43 kW AC laden, später noch mit 22 kW. Doch der Chameleon Charger hat mit seiner speziellen Konstruktion nicht nur hier und da für Probleme mit dem Stromnetz gesorgt (es konnten sich Frequenzen überlagern), sondern ist auch für seine Geräuschentwicklung bekannt. Kurz gesagt hat Renault die Motorwicklungen und den Umrichter des Antriebs als AC-Ladegerät zweitverwertet – da das Fahrzeug während des Ladevorgangs steht, werden Motor und Umrichter nicht benötigt und können anderweitig genutzt werden. Da die Motorwicklungen aber für ihre Funktion beim Antrieb optimiert sind, entstehen beim Laden die beschriebenen Geräusche.

Das Problem der Familie aus Stuttgart lässt sich also nicht direkt lösen, es ist in bestimmten Fahrzeugen verbaut. Da an der (fehlerfreien) Ladesäule der Stadtwerke Stuttgart aber regelmäßig Carsharing-Autos vom Typ Renault Zoe laden, tritt die Geräuschentwicklung dort offenbar häufiger auf. Eine Lärmschutzwand an der Hecke darf die Familie selbst auf eigene Kosten nicht bauen: Der Bebauungsplan lasse das nicht zu, so der SWR.

swr.de