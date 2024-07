Xpeng kündigt HPC-Ladegerät mit bis zu 800 kW an

Der neu angekündigte S5-Supercharger ist flüssigkeitsgekühlt und hat einen maximalen Ausgangsstrom von 800 Ampere sowie eine maximale Ausgangsspannung von 1.000 Volt, woraus sich bis zu 800 kW Leistung ergeben. Das berichtet das Portal CN EV Post unter Berufung auf eine per Livestream übertragene Technologieveranstaltung mit einem Redebeitrag von He Xiaopeng, Chairman und CEO von Xpeng.

Die S5 soll demnach im dritten Quartal 2024 in Betrieb gehen und der S4 zur Seite gestellt werden, die Xpeng im August 2022 in China auf den Markt gebracht hat und die auf eine maximale Leistung von 480 kW kommt. Laut CN EV Post hat Xpeng auf seinem Heimatmarkt zurzeit 1.300 Ladestationen in Betrieb, darunter 1.000 Supercharging-Stationen. Bis 2026 strebe das Unternehmen 10.000 selbst betriebene Ladestationen an, darunter 4.500 flüssigkeitsgekühlte Schnellladestationen.

Chinas aufstrebende Elektroauto-Hersteller liefern sich nicht nur bei den E-Fahrzeugen, sondern auch bei der Ladesäulen-Entwicklung einen harten Konkurrenzkampf. Nio stellte etwa im Dezember neben der vierten Generation seiner Batteriewechselstation auch einen 640-kW-Lader vor.



