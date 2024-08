Verzögerungen beim Citroën ë-C3 und Peugeot e-3008

Der nur 23.300 Euro teure Citroën ë-C3, der neue Preisbrecher für erschwingliche Elektroautos von Stellantis (siehe unser Fahrbericht), hinkt dem Auslieferungszeitplan um Monate hinterher. Der Grund dafür sei, dass es bei den abschließenden Softwareprüfungen für die Massenproduktion zu Verzögerungen gekommen ist, so Insider gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. Eigentlich sollten die Auslieferungen des Citroën ë-C3 im zweiten Quartal beginnen, doch nun werden die ersten Käufer ihre Autos erst nach der Sommerpause erhalten, sagte ein Pressesprecher gegenüber Bloomberg. Der Auftragsbestand für das Fahrzeug liegt demnach derzeit bei 30.000 Einheiten.

Der Druck auf den Stellantis-Konzern und seinen CEO Carlos Tavares wächst seit Monaten, da veraltete Modelle und hohe Preise potenzielle Käufer stattdessen zu Modellen der Konkurrenz locken. Eigentlich soll der in der Slowakei hergestellte ë-C3 ein wichtiges Modell im Kampf gegen die zunehmende Konkurrenz chinesischer Elektroautohersteller werden. Und die Citroën-Führungskräfte beeilten sich auch, das Auto vor dem neuen Elektro-R5 von Renault auf den Markt zu bringen, das zu einem Startpreis von 32.900 Euro angeboten wird. Die beiden Fließheckmodelle werden nun etwa zur gleichen Zeit um die Gunst der Käufer buhlen.

Der neue SUV e-3008 der französischen Citroën-Schwestermarke Peugeot habe aufgrund von Komponentenproblemen im Antriebsstrang ebenfalls Rückschläge in der Massenproduktion zu verkraften, sagten Insider gegenüber Bloomberg. Die Serienauslieferung des im französischen Werk Sochaux hergestellten Fahrzeugs verzögert sich in einigen Ländern, nachdem sie im März in Frankreich und im Juni in weiteren Ländern begonnen hatte. Ursprünglich hatte das Unternehmen mit dem Beginn der Auslieferungen im Februar gerechnet.

Stellantis äußert unterdessen, dass die Produktion nach einigen Engpässen jetzt wie geplant hochfährt. Der Auftragsbestand für den neuen 3008 erreichte Ende Juli 50.000 Einheiten, wobei der Elektroanteil bei 25 Prozent liegt, sprich 12.500 Einheiten des e-3008 bestellt wurden. „Der Standort Sochaux wird noch einige Wochen lang nicht auf dem optimalen Produktionsniveau sein, was normal und unter Kontrolle ist“, so ein Sprecher gegenüber Bloomberg. „Auch die Zulieferer befinden sich in der Anlaufphase mit Produktions- und Stillstandszeiten.“

