Chinesische E-Supersportwagen gehen in Produktion

Wie chinesische Medienportale berichten, will BYD mit den Auslieferungen seines strombetriebenen Supersportwagens Yangwang U9 Ende August loslegen. Die Produktion soll dieser Tage begonnen haben. Vorgestellt hatte BYD das Modell im Februar. Seitdem ist bekannt, dass der Yangwang U9 über vier Motoren verfügt, die jeweils 240 kW leisten – zusammen also 960 kW. Als Preis verlangt BYD ab 1,68 Millionen Yuan (umgerechnet rund 216.000 Euro).

Angekündigt wurde der Supersportwagen bereits zur Präsentation der Marke Yangwang im Januar 2023. Der bis zu 309 km/h schnelle U9 sprintet laut BYD in 2,36 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Blade-Batterie kann mit bis zu 500 kW geladen werden. Eine Besonderheit laut chinesischen Medien: Der U9 soll mit zwei Ladekabeln gleichzeitig geladen werden können, womit von 30 auf 80 Prozent nur zehn Minuten vergehen sollen.

Die Batterie im U9 soll übrigens 80 kWh groß sein, was im chinesischen CLTC-Zyklus für eine Reichweite von 450 Kilometern genügen soll. Mit vier Motoren à 240 kW verfügt der U9 also über die gleiche Antriebs-Konfiguration wie die 5,27 Meter lange Limousine Yangwang U7, jedoch über eine ganz andere Karosserie. Der U9 ist zwar auch 4,97 Meter lang und 2,03 Meter breit, aber nur 1,29 Meter hoch – bei einem Radstand von 2,90 Metern. Aufgrund der Designsprache wird die Verwandtschaft aber deutlich.

Mit der Exportversion des Hyper SSR ist unterdessen parallel ein weiterer elektrischer China-Sportwagen in Produktion gegangen. GAC Aion bringt das Modell für die internationalen Märkte unter seiner Submarke Hyptec heraus. Zuvor hieß die Marke noch Hyper. Die Auslieferungen sollen Ende des Monats beginnen, voraussichtlich in Südostasien. Gefolgt vom Nahen Osten, Südamerika und Europa. In China wurde das Modell im Oktober 2023 zu einem Startpreis von 1.286.000 Yuan (rund 165.000 Euro) gelauncht.

Bei dem Stromer handelt es sich um einen vollelektrischen Supersportwagen mit Flügeltüren und einer maximalen Leistung von 900 kW. Das Modell misst 4.583 x 1.988 x 1.238 mm bei einem Radstand von 2.650 mm. Es beherbergt drei Motoren mit besagter Gesamtleistung von 900 kW und eine NMC-Batterie mit 74,7 kWh für eine CLTC-Reichweite von bis zu 506 Kilometer. In der Top-Ausführung soll der Hyper SSR in 1,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 251 km/h an, das Leergewicht mit knapp 2 Tonnen. Worin die Unterschiede zwischen der Inlands- und der Exportversion des Fahrzeugs bestehen, geht aus den Medienberichten nicht hervor.



