BYD bringt Luxuslimousine mit 960 kW

Jede der Antriebseinheiten soll 240 kW leisten, die Systemleistung wird in den Berichten über den Zulassungsantrag mit 960 kW angegeben – also einfach der Summe der vier Motoren. Das heißt, dass die Batterie zumindest kurzzeitig eine so hohe Leistung abgeben können dürfte. Zur Batterie selbst gibt es bisher nur wenige Angaben. Klar ist, dass es sich um eine LFP-Zellchemie handelt und dass der Akku aus dem eigenen Haus kommt. Der Energiegehalt zum Beispiel ist aber noch nicht bekannt. Das Portal „Car News China“ schreibt aber zum Beispiel, dass der U7 auch das 80-kWh-Pack des Yangwang U9 nutzen können soll. Im Luxussegment ist aber auch eine größere Batterie-Option wahrscheinlich, um mit dem großen und schweren Fahrzeug eine wettbewerbsfähige Reichweite bieten zu können.

Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog an neuen und kommenden Fahrzeugmodelle, damit sich die chinesischen Verbraucher mit den einheitlichen Angaben zu den Modellen ein eigenes Bild machen und Vergleiche ziehen können. Daher werden oft zahlreiche Daten bekannt, bevor der Hersteller das Fahrzeug selbst vorstellt. So auch im Falle des Yangwang U7: Die Preise sollen im Bereich von einer Million Yuan (umgerechnet derzeit knapp 129.000 Euro) liegen.

Der U7 ist den Angaben zufolge 5,265 Meter lang, 1,998 Meter breit (ohne Außenspiegel) und 1,517 Meter hoch. Der Radstand liegt mit 3,16 Metern im üblichen Bereich für eine Luxuslimousine dieser Größe und verspricht eine üppige Beinfreiheit für die Insassen. Die Größe des Fahrzeugs und des (vermutlich auch über 100 kWh großen) Akkus schlagen sich aber im Gewicht nieder: Das Fahrzeug wiegt 3.095 Kilogramm. Dafür soll die Aerodynamik der Karosserie sehr gut sein, den cW-Wert gibt das MIIT mit 0,195 an – die genaue Frontfläche wird aber nicht genannt.

Bei der Ausstattung des Luxusmodells ist bisher wenig bekannt. Der Yangwang U7 soll über ein Panorama-Schiebedach, einen elektrischen Spoiler und eine in das Dach integrierte Lidar-Einheit verfügen. Zudem soll es Optionen wie digitale Rückspiegel geben. All das ist in dieser Preisklasse aber eher als wenig bahnbrechend anzusehen. Womöglich wird BYD bei der eigentlichen Premiere des Modells weitere Features vorstellen.

BYD hatte seine Luxusmarke Yangwang im Januar 2023 vorgestellt. Das erste Modell der Marke, ein Offroad-SUV namens Yangwang U8, wurde im vergangenen Jahr bereits auf dem chinesischen Markt eingeführt. Ob BYD seine Yangwang-Stromer künftig auch exportieren wird, ist noch nicht bekannt.

