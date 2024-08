Aehra verrät Fabrikpläne und Namen seiner Debütmodelle

Bereits im November 2022 hat Aehra einen Ausblick auf sein Debütmodell gewährt. Damals zeigte das Elektroauto-Startup mit Sitz in Mailand erste Bilder eines im Luxussegment positionierten SUV-Modells, das zwischen 550 und 600 kW leisten und eine Reichweite von über 800 Kilometern bieten soll. Dieses Fahrzeug heißt nun Impeto und seine Produktion soll Mitte 2026 starten.

Mitte 2026 soll außerdem auch die Produktion der Limousine Estasi beginnen, die Aehra im Juni 2023 ebenfalls noch ohne Namen vorgestellt hatte. Nicht nur beim Design ähneln sich SUV und Limousine – beide Modelle kommen zum Beispiel mit spektakulären Flügeltüren daher. Auch weite Teile der Antriebstechnik sind identisch: Die zusammen mit Miba Battery Systems entwickelte Batterie soll der Limousine und dem SUV von Aehra zu Reichweiten von besagten 800 Kilometern verhelfen.

Neben der Enthüllung der Namen für beide Modelle hat Aehra auch einige Informationen zur geplanten Produktion bekanntgegeben. Das Unternehmen hat dem Ministerium für Industrie und Made in Italy, das den italienischen Automobilfonds kontrolliert, einen Entwicklungsplan im Wert von 1,2 Milliarden Euro für den Bau einer modernen Fertigungsanlage vorgelegt. Demnach wird Aehra einen neuen Produktionscampus in Mosciano Sant’ Angelo in der Region Abruzzo im Zentrum Italiens schaffen.

CEO Hazim Nada sagt zur Standortwahl: „Abruzzo ist die Heimat der weltweit führenden italienischen Kohlefaserindustrie. Dieser Faktor wird entscheidend für die Schaffung des Kohlefaser-Monocoques sein, das das Herzstück der Aehra-Limousinen- und SUV-Modelle bildet und einen weltweiten Durchbruch für Serienfahrzeuge darstellt. Als Region mit spezieller regionaler Entwicklung bietet Abruzzo weitere steuerliche Vorteile.“

Der Spatenstich für die bereits entworfene 207.000 Quadratmeter große Anlage wird noch in diesem Jahr erfolgen. Aehra will 540 neue Arbeitsplätze in der geplanten Autofabrik und weitere 110 neue Arbeitsplätze in seiner Zentrale in Mailand schaffen. Die Produktion soll Mitte 2026 mit dem Impeto und dem Estasi beginnen. Aehra peilt eine Produktion von 25.000 Einheiten pro Modell und Jahr an.

