Geely beginnt mit dem Verkauf des Galaxy E5 in China

Insgesamt gibt es fünf Varianten des SUV, alle mit einem 160 kW starken Elektroantrieb. Der Unterschied liegt in der Batterie. Die beiden günstigeren Versionen, die bei 112.800 und 122.800 Yuan beginnen, haben eine Batterie mit einer Kapazität von 49,5 kWh an Bord. Nach dem chinesischen Testzyklus kann das Modell damit bis zu 440 Kilometer weit fahren. Die drei anderen Varianten, die für mindestens 128.800, 138.800 und 148.800 Yuan verkauft werden, sind mit einer 60,2 kWh-Batterie ausgestattet, die die CLTC-Reichweite auf 530 Kilometer erhöht. Alle Kunden, die vor dem 1. Oktober bestellen, können dem Hersteller zufolge von einem Rabatt von 3.000 Yuan (rund 384 Euro) profitieren.

Mit einer Länge von 4.615 mm, einer Breite von 1.901 mm und einer Höhe von 1.670 mm ist der Galaxy E5 ein kompaktes SUV mit ähnlichen Abmessungen wie der VW ID.4. Auch sein Radstand von 2.750 mm ist ähnlich. Das Elektrofahrzeug basiert auf der Geely Electric Architecture (GEA), die von der Sustainable Experience Architecture (SEA) abgeleitet ist.

Das Elektrofahrzeug wird derzeit nur in China verkauft, aber Geely weist darauf hin, dass es „sowohl Links- als auch Rechtslenkerversionen des E5 getestet, entworfen und fertiggestellt hat“ und dass es „von Anfang an für den globalen Markt entwickelt wurde.“ Wann das Elektro-SUV im Ausland auf den Markt kommen könnte, ist allerdings noch nicht bekannt.

Bild: Geely Bild: Geely Bild: Geely

Darüber hinaus ist der Galaxy E5 das erste Modell, das die „Aegis Short Blade“-Batterie von Geely verwendet. Sie basiert auf einer LFP-Chemie und hat eine Energiedichte von 192 Wh/kg. Blade-Batterien sind LFP-Zellen mit einem einzigartigen Formfaktor. Die Zellen sind sehr lang, so dass sie wie die Klinge eines Schwertes aussehen. Bei der Blade-Batterie handelt es sich um eine Cell-to-Pack-Technologie, d. h. die Zellen werden direkt in den Batteriesatz eingebaut und nicht erst in einzelne Module gruppiert. Dies ermöglicht eine höhere Energiedichte auf Pack-Ebene. Geely hatte seine Version im Juni dieses Jahres vorgestellt.

Die Geely-Marke Galaxy wurde letztes Jahr eingeführt. Das erste BEV, das Galaxy E8, kam im Januar in China auf den Markt. Nach eigenen Angaben wird Geely bis 2025 sieben Galaxy-Modelle anbieten: vier Plug-in-Hybride der L-Serie und drei Batterie-elektrische Autos der E-Serie. Der SUV Galaxy L7 und die Limousine Galaxy L6, beides PHEVs, kamen 2023 auf den Markt.

zgh.com, cnevpost.com