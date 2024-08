LGES erwägt wohl Produktion von prismatischen Batteriezellen

Über die Gründung der Taskforce hat „Business Korea“ berichtet, jedoch werden in dem Artikel keine konkreten Quellen für diese Information genannt. Es gibt auch keinen Kommentar des Unternehmens.

Für den 2020 aus LG Chem ausgegründeten Batteriezellhersteller LG Energy Solution wäre es ein Strategiewechsel, prismatische Zellen zu entwickeln und zu produzieren. Bisher ist LGES auf Pouchzellen und Rundzellen spezialisiert, sowohl für den Einsatz in Fahrzeugen als auch in stationären Energiespeichern.

In der Autoindustrie geht der Trend aber zu sogenannten Cell-to-Pack-Batteriekonzepten (CtP), bei denen die Zellen ohne Umweg über die Module direkt in das Batteriepack eingebaut werden. Da die Zellen dabei auch strukturell belastet werden, sind Cell-to-Pack-Konzepte nur mit Batteriezellen möglich, die ein festes und stabiles Gehäuse haben – also Rundzellen oder prismatische Zellen. Pouchzellen (auch Beutelzellen genannt) bestehen außen aber nur aus einem dünnen Folienbeutel und sind daher nicht für CtP-Batterien geeignet. „Business Korea“ führt zudem noch die höhere Sicherheit und die kosteneffizienteren Produktionsverfahren an, welche die Nachfrage bei prismatischen Zellen erhöht haben sollen. Ein Nachteil dieses Zellformats: Aufgrund des stabilen Aluminiumgehäuses ist die Energiedichte geringer als bei Rundzellen oder Pouchzellen, das Gewicht ist bei gleichem Energiegehalt also etwas höher.

Bei LGES gibt es grundsätzlich Erfahrung mit diesem Zellformat: Noch als Einheit von LG Chem hatte das Unternehmen in den 1990er Jahren prismatische Zellen für kleinere Geräte entwickelt und in einer Massenproduktion bis in die 2010er Jahre gefertigt, heißt es in dem Bericht. Prismatische Zellen für Elektroautos dürften jedoch etwas größer sein als die damaligen Entwicklungen.

Sollte sich LGES tatsächlich entscheiden, in die Produktion prismatischer Zellen für E-Fahrzeuge einzusteigen, wäre das Unternehmen vermutlich der erste Global Player der Batterieindustrie, der alle drei Formate anbietet. In der Regel fokussieren sich die Unternehmen – wie derzeit auch LGES – auf zwei Formate. Aus Südkorea hat derzeit nur Samsung SDI prismatische Zellen im Angebot, aber auch SK On hat dieses Zellformat in der Entwicklung.

