LGES plant 4680-Serienproduktion für August

Das sagte CEO Kim Dong-myeong zu koreanischen Medien. Die Serienproduktion der 4680-Zellen in den USA soll starten, sobald das im Bau befindliche Werk in Arizona fertiggestellt ist, was laut offizieller Ankündigung für Ende 2025 geplant ist.

Dass das Werk in Ochang erweitert werden soll, ist bereits seit 2022 bekannt. Damals war von einer Kapazität von neun GWh/Jahr die Rede, die für die großvolumigen Rundzellen aufgebaut werden soll. Diese Zahl wird in der aktuellen Meldung nicht erwähnt, es werden aber auch keine anderen Pläne genannt.

Als Abnehmer für die 4680-Zellen von Energy Solutions steht bislang Tesla fest. LGES erwägt außerdem die Massenproduktion von 4680-Zellen in seinem Werk in Nanjing in China und verhandelt mit anderen potenziellen Abnehmern. „Wir denken über verschiedene Möglichkeiten nach“, wird LGES.CEO Kim zitiert. „Wir diskutieren auch mit anderen Kunden als Tesla.“

Tesla setzt die 4680-Zellen in einer in den USA gebauten Version des Model Y, dem E-Lkw Semi und dem Pickup Cybertruck ein. Erst vor einigen Wochen hatte Tesla erklärt, mit der eigenen Produktion der 4680-Zellen gut voranzukommen. So sei der Produktionshochlauf für den Cybertruck nicht durch den Nachschub der Zellen gefährdet. Sobald LGES zusätzlich liefern kann, stehen noch mehr Zellen zur Verfügung – die dann womöglich auch in weiteren Modellen eingesetzt werden könnten.

Vor den koreanischen Journalisten gab Kim auch an, dass er sich kürzlich mit GM-Chefin Mary Barra getroffen habe, als diese in Südkorea war. Man habe „Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit“ besprochen. LGES ist bekanntlich der Joint-Venture-Partner von GM bei Ultium Cells. Die erste gemeinsame Batteriefabrik in Ohio produziert bereits Pouchzellen. „Die Massenproduktion im Werk 2 in Tennessee wird bald beginnen“, gab Kim an. In Michigan wird ein drittes Werk gebaut, das 2025 in Betrieb gehen soll. Die Pläne für eine vierte gemeinsame Fabrik in Indiana wurden aber fallen gelassen.

LG Energy Solution arbeitet auch stark an der Rohstoff-Versorgung für die geplanten Produktionsvorhaben in Nordamerika. Die Koreaner haben sich hierfür weiteres Lithium aus West-Australien von WesCEF gesichert. LGES ist in Nordamerika sehr aktiv: Das Unternehmen ist Joint-Venture-Partner von GM bei Ultium Cells und von Stellantis bei NextStar Energy mit einer im Bau befindlichen Batteriefabrik in Kanada, die Koreaner bauen gemeinsam mit Hyundai eine Zellfabrik in Georgia, mit Honda in Ohio und in Eigenregie in Arizona.

news1.kr (auf Koreanisch)