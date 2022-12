Ultium Cells erweitert Batteriefabrik in Spring Hill

Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, investiert schon vor der Inbetriebnahme weiteres Geld in sein zweites Werk in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee, um die Produktionskapazitäten von den bisher geplanten 35 GWh auf 50 GWh pro Jahr zu erweitern.

Ultium Cells hatte im April 2021 für das Werk in Tennessee Investitionen in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar angekündigt, die nun zum Zwecke der Produktionserweiterung um zusätzliche 275 Millionen Dollar (aktuell etwa 260 Millionen Euro) aufgestockt werden. Mit dem Ausbau sollen in Tennessee auch voraussichtlich 400 weitere Arbeitsplätze entstehen, wie Ultium Cells mitteilt. Damit sollen in Summe bis zu 1.700 Menschen in dem Batteriewerk Spring Hill beschäftigt werden.

In Betrieb gehen soll das Werk in Spring Hill Ende 2023. Dann soll das dortige GM-Fahrzeugwerk mit den lokal hergestellten Batteriezellen beliefert werden. In Spring Hill wird derzeit der Cadillac Lyriq als Ultium-Modell gebaut, weitere E-Baureihen sollen folgen.

„Diese Investition wird es uns ermöglichen, unserem Kunden General Motors mehr Batteriezellen schneller bereitzustellen und den aggressiven EV-Einführungsplan von GM in den kommenden Jahren zu unterstützen“, sagt Tom Gallagher, Vice President of Operations von Ultium Cells LLC. „Ultium Cells unternimmt die geeigneten Schritte, um den Plan von GM für mehr als 1 Million Elektroautos Nordamerika bis Mitte des Jahrzehnts zu unterstützen.“

„Durch die Erweiterung der Batteriezellenproduktion bei Ultium Cells Spring Hill wird diese Investition GM dabei helfen, den Kunden das breiteste EV-Portfolio aller Autohersteller anzubieten, und unseren Weg zur Führungsrolle bei Elektrofahrzeugen in den USA weiter festigen“, sagt Tim Herrick, Vice President of EV Launch Excellence von GM.

Im September 2022 hatte das Joint Venture von GM und LGES bereits mit der Produktion von Batteriezellen in seinem ersten Werk in Warren im US-Bundesstaat Ohio begonnen. Das dritte Werk von Ultium Cells wird in Lansing, Michigan, gebaut und soll Ende 2024 die Produktion aufnehmen. Zudem gab es auch Gerüchte über ein viertes Werk des Batterie-Joint-Ventures von GM und LGES.

ultiumcell.com