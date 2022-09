Ultium Cells startet Produktion von Batteriezellen in Ohio

Ultium Cells, das Batteriezellen-Joint-Venture von General Motors und LG Energy Solution, hat mit der Produktion von Batteriezellen in seinem ersten Werk in Warren im US-Bundesstaat Ohio begonnen.

Gegründet wurde das 2,3 Milliarden Dollar schwere Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten, im Jahr 2019 und gleichzeitig wurde auch die erste Batteriefabrik angekündigt, die in Ohio entstehen sollte. Nun wurde die Produktion gestartet.

Vor rund drei Jahren war noch von einer Kapazität von mehr als 30 GWh, mit der Möglichkeit, diese flexibel erweitern zu können, die Rede. In der aktuellen Mitteilung spricht das Unternehmen bei voller Auslastung von einer Jahreskapazität von mehr als 40 GWh – ebenfalls mit der Möglichkeit, diese zu erweitern. Wie hoch die Produktionskapazität derzeit ausfällt, wurde nicht genannt. Aktuell konzentriere sich Ultium Cells auf das Training und den Hochlauf der Produktion. Derzeit sind über 800 Mitarbeiter im Werk beschäftigt. Bei voller Produktion soll das Werk jedoch 1.300 neue Hightech-Arbeitsplätze bereitstellen können.

Die dort gefertigten Batteriezellen kommen in Elektrofahrzeugen von General Motors auf Basis der Ultium-Plattform wie dem E-Pickup GMC Hummer EV und dessen SUV-Ableger zum Einsatz.

Das Werk in Ohio ist die erste Batteriefabrik des Joint Ventures. Doch bei einem Werk bleibt es nicht: Weitere Batteriezellen-Werke von Ultium Cells entstehen in Spring Hill in Tennessee und Lansing in Michigan. Die vierte Fabrik von Ultium Cells könnte wie berichtet in New Carlisle in Indiana entstehen.

