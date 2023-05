Hyundai und LGES bauen Batteriefabrik in Georgia

Die Hyundai Motor Group und LG Energy Solution haben ein Joint Venture zur Produktion von Batteriezellen für Elektroautos in den USA angekündigt. Die koreanischen Unternehmen werden im Rahmen des zu gleichen Teilen gehaltenen Joint Ventures über 4,3 Milliarden US-Dollar investieren.

Mit den umgerechnet vier Milliarden Euro soll eine Batteriezellen-Fabrik im US-Bundesstaat Georgia gebaut werden – konkret im Bryan County, wo Hyundai sein neues Elektroauto-Werk errichtet. Der Bau der gemeinsamen Batteriezellenfabrik soll im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Die Inbetriebnahme ist frühestens Ende 2025 mit einer Jahreskapazität von 30 GWh geplant. Zur Art der Zellen und der Herkunft der Materialien machen die beiden Partner noch keine Angaben.

Im Bryan County unweit der Stadt Savannah an der Atlantikküste will Hyundai in der „Hyundai Motor Group Metaplant America“ (HMGMA) ab 2025 mit über 8.000 Angestellten 300.000 Elektroautos der Marken Hyundai, Kia und Genesis bauen. Alleine in das Fahrzeugwerk sollen mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar investiert werden.

Die 30 GWh aus der benachbarten Zellfabrik von Hyundai und LGES sollen laut der Mitteilung für genau jene 300.000 Fahrzeuge ausreichen – was also 100 kWh je Auto entsprechen würde. Allerdings werden nicht alle Zellen direkt in der benachbarten „Metaplant“ verbaut: Hyundai betreibt noch im benachbarten Alabama ein Fahrzeugwerk, zudem baut Kia an anderer Stelle in Georgia Autos. Der Hyundai-eigene Zulieferer Mobis wird aus den Zellen Batteriepacks herstellen und diese an die genannten Fahrzeugwerke liefern.

LGES wird mit der gemeinsam betriebenen Zellfabrik also nicht der exklusive Lieferant für die HMGMA: Die Hyundai Motor Group plant wie berichtet in Georgia auch eine gemeinsame Batteriefabrik mit SK On. Diese Fabrik wird aber nicht im Bryan County, sondern im Bartow County entstehen – also im Nordwesten von Georgia in der Nähe von Atlanta. Die Produktionskapazität dieser Fabrik ist noch nicht bekannt.

Einem Bericht aus dem November 2022 zufolge soll Hyundai sogar drei Batteriefabriken in den USA anpeilen. Damals war für die SK-On-Fabrik von 20 GWh pro Jahr die Rede, mit LGES sollten angeblich zwei Fabriken à 35 GWh Produktionskapazität gebaut werden. Bestätigt ist nun vorerst eine Fabrik mit 30 GWh.

„Wir werden eine starke Grundlage schaffen, um den globalen Übergang zu Elektrofahrzeugen anzuführen, indem wir gemeinsam mit LG Energy Solution, einem führenden globalen Batteriehersteller und langjährigen Partner, ein neues Batteriezellenwerk für Elektrofahrzeuge errichten“, sagt Jaehoon Chang, Präsident und CEO der Hyundai Motor Company.

„Zwei starke Marktführer in der Auto- und Batterieindustrie haben sich zusammengeschlossen, und gemeinsam sind wir bereit, den Übergang zu Elektrofahrzeugen in Amerika voranzutreiben“, sagt Youngsoo Kwon, CEO von LG Energy Solution. Mit der Fabrik, die das Hyundai-Joint-Venture plant, verfügt LGES über sieben Batteriefabriken in den USA, die in Betrieb oder in Planung sind.

hyundai.com, lgcorp.com