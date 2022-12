USA: Hyundai und SK On bauen Batteriewerk in Georgia

Die Hyundai Motor Group plant eine gemeinsame Batteriefabrik mit SK On im US-Bundesstaat Georgia. Diese Ankündigung kommt nur kurz nach einer von beiden Seiten unterzeichneten Absichtserklärung zu Batterie-Lieferungen in Nordamerika ab dem Jahr 2025.

Die Fabrik wird einer Hyundai-Mitteilung zufolge im Bartow County entstehen und 2025 in Betrieb gehen. Offiziell ist von einer „Batteriefabrik“ die Rede, ob und in welchem Umfang dort Zellen, Module und ganze Batteriesysteme gebaut werden, ist nicht bekannt – wobei die Zellfertigung zu SK Ons Kerngeschäft gehört. Angaben zur Produktionskapazität macht Hyundai ebenfalls keine, dafür aber zum geschätzten Investitionsvolumen: dieses soll sich auf 4 bis 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Außerdem ist die Schaffung von mehr als 3.500 neuen Arbeitsplätzen avisiert.

Ende November hatten die Hyundai Motor Group und SK On bereits schriftlich die Absicht zu einer Lieferbeziehung für den amerikanischen Markt fixiert. Wortwörtlich hieß es darin, dass man zusammenarbeiten werde, „um die EV-Werke der Hyundai-Gruppe in den USA nach 2025 mit SK On-Batterien zu beliefern“. Details der Zusammenarbeit werden aktuell noch erörtert.

Hyundai hat in Georgia Ende Oktober mit dem Bau eines neuen Elektroauto-Werks begonnen und plant dort laut Medienberichten zusammen mit den Partnern SK On und LG Energy Solution insgesamt bis zu drei neue Batteriefabriken mit einer Gesamtkapazität von 90 GWh pro Jahr. Offiziell bestätigt ist dies zwar weiterhin nicht, aber die Fabrik in Bartow County passt ins Bild. Sie könnte die erste dieser bis zu drei Batteriefabriken darstellen.

Dazu würde auch das angekündigte Timing passen: Im Jahr 2025 soll die „Megaplant“ von Hyundai in Georgia in Betrieb gehen. Welche Fahrzeuge dort gebaut werden sollen, ist noch nicht von dem Unternehmen bestätigt. Berichten zufolge soll es sich um die großen E-SUV Hyundai Ioniq 7 und Kia EV9 handeln, die auf den nordamerikanischen Markt ausgerichtet sind. Beide Modelle basierten auf der Hyundai-eigenen Elektroplattform E-GMP.

Batterien von SK On werden bereits im Hyundai Ioniq 5 und Ioniq 6 sowie im Kia EV6 verbaut, die ebenfalls alle drei die E-GMP nutzen. Ob es sich bei den US-Plänen lediglich um eine lokale Fertigung der bekannten SK-Zellen handeln wird oder um eine neue Zellchemie, ist nicht bekannt.

SK On betreibt in Georgia übrigens bereits seine erste eigene US-Batteriefabrik und beliefert von dort aus etwa Volkswagen und Ford.

