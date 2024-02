LGES kauft weiteres Lithium aus West-Australien

Das Lithiumkonzentrat von WesCEF will LGES nach eigenen Angaben in Batteriekathoden für den nordamerikanischen Markt verwenden. Das ist ohne Einschränkungen möglich, da Australien über ein Freihandelsabkommen mit den USA verfügt – und kritische Batterierohstoffe somit immer noch die Vorgaben des Inflation Reduction Acts erfüllen. Sprich: Fahrzeuge, deren Batteriezellen Lithium aus Australien nutzen, sind in den USA voll förderfähig.

Mit den 85.000 Tonnen Lithiumkonzentrat von WesCEF will LG Energy Solution rund 11.000 Tonnen Lithiumhydroxid herstellen können. Dieses Material kommt dann in den Kathoden für Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. LGES ist in Nordamerika sehr aktiv: Das Unternehmen ist Joint-Venture-Partner von GM bei Ultium Cells und von Stellantis bei NextStar Energy mit einer im Bau befindlichen Batteriefabrik in Kanada, die Koreaner bauen gemeinsam mit Hyundai eine Zellfabrik in Georgia, mit Honda in Ohio und in Eigenregie in Arizona.



Es ist bereits der zweite Liefervertrag beider Unternehmen. 2022 hatte LG Energy Solution bei WesCEF bereits 50.000 Tonnen Batterie-taugliches Lithiumhydroxid über einen Zeitraum von fünf Jahren bestellt. Wichtig: Damals wurde direkt Lithiumhydroxid bestellt, nicht Lithiumkonzentrat. Mit 85.000 Tonnen scheint der aktuelle Auftrag größer zu sein, tatsächlich ist er mit den daraus gewonnenen 11.000 Tonnen Lithiumhydroxid deutlich kleiner. Angaben zum finanziellen Umfang der aktuellen Bestellung macht LGES nicht.

Die Lithium-Materialien von WesCEF – egal ob Lithiumhydroxid oder Lithiumkonzentrat – sollen aus dem Mt.-Holland-Projekt kommen, das derzeit noch erschlossen wird. Der Abbau in einem der größten Hartgesteins-Lithiumprojekte weltweit soll in der ersten Jahreshälfte von 2025 starten. Bei dem Milliarden-Projekt von WesCEF vom chilenischen Rohstoffkonzern SQM als Investor und Partner unterstützt, da SQM viel Erfahrung im Lithium-Abbau und der Verarbeitung hat. SQM ist auch ein Lithium-Partner von LGES.

„Als Branchenführer halten wir im Einklang mit dem globalen Trend zur Elektrifizierung und den entsprechenden Richtlinien für saubere Energie den Wert der Nachhaltigkeit nicht nur bei unseren Produkten, sondern in jedem Aspekt unseres Geschäfts, einschließlich der Lieferkette, hoch“, sagt Kang Yeol Lee, Senior Vice President des Beschaffungszentrums bei LG Energy Solution. „Durch die Partnerschaft mit großen Lieferanten mit großem Potenzial wie WesCEF werden wir eine stabile Beschaffung wichtiger Rohstoffe sicherstellen und so fortschrittliche Batterietechnologien zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern.“

