Archer Aviation gewinnt Großauftrag für Flugtaxis

Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach Future Flight Global bis zu 116 Flugtaxis ordern möchte. Es handelt sich aber noch um keine komplett verbindliche Bestellung. Die Absichtserklärung hat ein Auftragsvolumen von bis zu 580 Millionen Dollar.

Damit erhöht sich der vorläufige Auftragsbestand von Archer, an dem der Automobilkonzern Stellantis beteiligt ist, auf sechs Milliarden Dollar. Die beiden Unternehmen arbeiten nun an der Formalisierung der endgültigen Vereinbarungen über die beabsichtigten Flugzeugkäufe sowie auch über eine strategische Betriebsallianz. Nach deren Abschluss sind Vorauszahlungen in Höhe von fast fünf Millionen Dollar geplant.

Stichwort Betriebsallianz: FFG tritt nicht nur als Käufer auf, sondern beide Unternehmen wollen beim Betrieb der Flugtaxis partnern. Dabei geht es um Routen in Europa, dem Nahen Osten sowie Südostasien. Dabei soll FFG ausgewählte Strecken im Rahmen des geplanten Flugtaxidienstes von Archer betreiben und dabei das bestehende Vertiport-Infrastrukturnetz von Archer mit Partnern wie Signature und Atlantic Aviation nutzen. Außerdem sollen weitere Vertiport-Partner hinzukommen, um Flugtaxi-Dienste an anderen stark nachgefragten Orten anzubieten.

Zudem will FFG die Midnight-Flugtaxis auch einsetzen, um seinen Kunden aus Bereichen wie Unternehmen, Hotels, Regierungen und vermögende Privatpersonen Transitdienste auf Abruf anzubieten. Dabei ist FFG heute noch gar nicht aktiv, blickt aber auf reichlich Erfahrung in der Luftfahrt zurück: FFG wurde von Mitgliedern des Führungsteams von Titan Aviation gegründet, das seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit Geschäftsflugzeuge anbietet.

„Die Luftfahrtindustrie steht an der Schwelle zu ihrer aufregendsten Revolution seit Jahrzehnten“, sagte Karan Singh, CEO und Gründer von FFG. „Wir arbeiten mit Archer zusammen, um unseren Top-Kunden maßgeschneiderte, flexible Luftverkehrsdienstleistungen an einigen der aufregendsten Ziele der Welt zu bieten. Dank ihrer Vielseitigkeit eignet sich die Midnight für verschiedene Routen und Einsatzprofile und bietet gleichzeitig eine erstklassige Erfahrung und betriebliche Effizienz, die für unsere Firmenkunden attraktiv ist.“

Andrew Cummins, Director of Business Development bei Archer, ergänzt: „Als unser erster Partner in der Privatluftfahrt und mit ihrer tiefen Verbundenheit mit der Luftfahrt und ihrem kühnen Ansatz ist FFG in der Lage, ein neuer Marktführer in der modernen Luftfahrt zu werden. Die Partnerschaft mit Karan und dem Team von FFG war eine naheliegende Wahl und eine ideale Beziehung für Archer.“

Doch die Partnerschaft mit FFG ist nicht die einzige Neuigkeit von Archer Aviation: Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen auch den Launch eines Flugtaxi-Netzwerks in Los Angeles bekanntgegeben. Das geplante Netzwerk von Archer umfasst Start- und Landeplätze am Los Angeles International Airport, der University of Southern California, Orange County, Santa Monica, Hollywood Burbank, Long Beach und Van Nuys. Archer arbeitet zudem auch mit den Los Angeles Rams und Hollywood Park zusammen, um dort möglicherweise einen exklusiven Vertiport zu errichten.

Die Start- und Landeplätze machen deutlich, was das Ziel von Archer ist: Das Startup will den Stadtverkehr verändern, indem 60 bis 90 Minuten dauernde Pendelfahrten mit dem Auto durch schätzungsweise 10 bis 20 Minuten dauernde elektrische Lufttaxiflüge ersetzt werden.

futureflightglobal.com, archer.com (Los Angeles)