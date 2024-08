SNE Research: Nur 5.621 neue BZ-Fahrzeuge im ersten Halbjahr

Bei den 5.621 verkauften FCEV im ersten Halbjahr handelt es sich nicht nur um Pkw, sondern auch um Nutzfahrzeuge. Das ist vor allem im weltweit größten FCEV-Markt relevant – China. Insgesamt wurden laut SNE Research zwischen Januar und Juni in China 2.501 Brennstoffzellenfahrzeuge verkauft. Davon waren 2.478 Einheiten Nutzfahrzeuge wie Busse oder Lkw. Folglich bleiben nur 23 Einheiten für den Pkw-Sektor. Dabei handelt es sich um den Haima 7X-H, die Brennstoffzellen-Version des Haima 7X, eines 4,82 Meter langen Verbrenner-Vans.

Während die FCEV-Verkäufe in China nur um 16,5 Prozent zurückgingen, musste der zweitgrößte Markt Südkorea ein Minus von 41,8 Prozent hinnehmen. Während China und Südkorea nach dem ersten Halbjahr 2023 noch sehr dicht beieinander lagen (2.996 bzw. 2992 Verkäufe), kam Südkorea in diesem Jahr nur auf 1.742 neue FCEV nach sechs Monaten. SNE Research führt das auf schleppende Verkäufe des Hyundai Nexo auf seinem Heimatmarkt zurück – neben dem Brennstoffzellen-SUV fließt auch der BZ-Bus Elec City in die Hyundai-Bilanz mit ein.

Mit einem Wachstum von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte Europa die USA als drittstärkste Absatzregion überholen – nach Ländern wird Europa in der SNE-Auswertung nicht aufgesplittet. Für Europa stehen nach sechs Monaten 594 FCEV in der Bilanz (2023: 489). Dass Europa auf Platz drei vorrückt, liegt aber weniger an der eigenen Entwicklung, sondern vielmehr an den USA: Dort sind die FCEV-Verkäufe von 1.825 Einheiten auf nur noch 322 eingebrochen – in den USA ist Kalifornien der Haupt-Absatzmarkt für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Dort ist bekanntlich der FCEV-Pkw-Markt stark rückläufig, dafür sind in den USA mehr Brennstoffzellen-Lkw (zum Beispiel von Nikola) zu sehen.

Land H1 2023 H1 2024 Delta Marktanteil 2023 Marktanteil 2024 China 2.996 2.501 -16,5 % 35,1 % 44,5 % Südkorea 2.992 1.742 -41,8 % 35,1 % 31,0 % Europa 489 594 21,5 % 5,7 % 10,6 % USA 1.825 322 -82,4 % 21,4 % 5,7 % Japan 202 440 117,8 % 2,4 % 7,8 % Sonstige 20 22 10,0 % 0,2 % 0,4 % Gesamt 8.524 5.621 -34,1 % 100% 100 %

Quelle: SNE Research

In Japan haben sich die FCEV-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Mit 440 Einheiten landet Japan nun sogar vor den USA. Der Rest der Welt spielt mit 22 FCEV keine nennenswerte Rolle.

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 sind die Verkäufe von Wasserstoff-Fahrzeugen stetig gestiegen – bis 2022. Zu diesem (vorläufigen) Höhepunkt waren es weltweit 20.704 Fahrzeuge. 2023 ging der Absatz bereits um 20,7 Prozent auf noch 16.413 Fahrzeuge zurück. Das erste Halbjahr 2024 bedeutet einen weiteren Rückgang um 34,1 Prozent.

„Der schwankende Wasserstoffpreis, die steigenden Ladekosten und der Mangel an Infrastruktur – all dies erschwert den Verbrauchern die bequeme Nutzung von Wasserstofffahrzeugen und gilt als Hauptgrund für diesen Rückgang des FCEV-Marktes“, schreibt SNE Research mit Blick auf den südkoreanischen Markt. „Entgegen dem von der Regierung vorgeschlagenen Fahrplan hat sich die Verbreitung von Wasserstofffahrzeugen verlangsamt, und auch die Pläne für die Einführung neuer Modelle sind nicht ermutigend.“

