Landkreis Diepholz stattet Liegenschaften mit öffentlichen Ladesäulen aus

Der Landkreis Diepholz liegt im Zentrum Niedersachsens und spannt sich von der südlichen Stadtgrenze Bremens bis zur Landesgrenze Nordrhein-Westfalens. Knapp 220.000 Menschen leben im Kreisgebiet. Die Kreisverwaltung hat nun nach einer europaweiten Ausschreibung eine Dienstleistungskonzession zum Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastrukturan 19 Liegenschaften des Landkreises vergeben – und zwar an Backcharge, eine Tochter der Schmees Gruppe aus Rhede.

Die insgesamt 40 Ladepunkte sollen bis zum 1. Januar 2025 betriebsbereit sein. Auf einem mitgeschickten Pressebild ist ein Ladegerät von ABL zu sehen. Ob der Konzessionär alle Ladepunkte von diesem Anbieter bezieht, wird nicht präzisiert. Klar ist aber: Backcharge erhält für die zunächst sechsjährige Laufzeit der Konzession das Recht, die Ladesäulen auf den entsprechenden Landkreisgrundstücken gegen eine Pacht zu betreiben. Der Kreis nennt als Grund für die Ladeinfrastruktur-Offensive „neue gesetzliche Rahmenbedingungen“. Errichtet werden die Ladegeräte nun unter anderem an kreiseigenen Schul- und Verwaltungsgebäuden sowie an zwei Feuerwehren in Barrien und Wehrbleck. „Die genauen Standorte der Ladesäulen wurden in Abhängigkeit von den technischen Voraussetzungen gemeinsam mit dem Konzessionsnehmer festgelegt“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Kreisrätin Britta Korfage bezeichnet die Initiative als „wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilität“. Jannes Veldhuis, Vertriebsleiter der Schmees Unternehmensgruppe, ergänzt, dass der Landkreis mit der Konzession einen zukunftsweisenden Weg gewählt habe, „indem er am Betrieb der Ladeinfrastruktur auf seinen Flächen durch eine Pachtzahlung partizipiert und gleichzeitig den Ausbau vorantreibt“.

Die Schmees-Gruppe hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.000 Ladepunkte für Kunden im Betrieb – hauptsächlich für Unternehmen aus der Region, die ihre Kunden-Parkplätze ausstatten. Das Unternehmen bietet neben Ladeinfrastruktur auch die Installation und Wartung von Windkraftanlagen, Energiemanagement-Lösungen, Industriemontagen, Kraftwerkstechnik und integrales Gebäudemanagement an.

diepholz.de, backcharge.de