Buckingham Palace soll Ladestationen für E-Autos bekommen

Die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektroautos soll in den nächsten Jahren erfolgen, wie „The Standard“ berichtet. Ziel dabei ist es, den Einfluss des Königspalastes auf den Klimawandel zu reduzieren. Als Teil der Initiative plant das Königshaus, auf dem Gelände des berühmten Buckingham Palace bis zu 27 Ladepunkte für Elektroautos zu errichten. Es ist allerdings noch nicht klar, wann die Ladestationen installiert werden sollen. In jedem Fall muss der Stadtrat von Westminster das Vorhaben erst absegnen.

In einem Schreiben an den Stadtrat von Westminster teilt das Königshaus dazu mit: „Nach einigen Jahren der Erprobung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge beabsichtigt das Königshaus, einen Schritt nach vorne zu machen und seinen Fuhrpark von Benzin- auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Dieser Vorschlag zielt nicht nur darauf ab, den CO2-Fußabdruck auf dem Gelände des Buckingham Palace zu reduzieren, sondern auch die Bedürfnisse von Besuchern, Mitarbeitern und Anwohnern zu unterstützen.“

In dem Schreiben heißt es außerdem, dass auch andere Gebäude der Königsfamilie in den kommenden Jahren eine eigene Ladeinfrastruktur erhalten könnten, „wenn der Versuch erfolgreich verläuft“. Der Kensington Palace, die Royal Mews in Marlborough House und Windsor Castle verfügen bereits über Ladestationen für E-Fahrzeuge.

Das Thema E-Mobilität ist für König Charles keinesfalls neu: Er war noch zu seinen Zeiten als Prinz das erste Mitglied der Königsfamilie, das ein Elektroauto fuhr. 2018 legte er sich einen Jaguar I-Pace zu – dieser wurde als weltweit einziges Exemplar des Modells im Farbton „Loire Blue“ lackiert. Dieses Jahr wurde das Fahrzeug dann von seiner Nachbesitzerin versteigert.

standard.co.uk