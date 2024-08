E.ON bietet neuen Stromtarif für Über-Nacht-Laden von E-Autos

Der neue Tarif heißt „Home & Drive Flex Charge“ und kann laut der E.ON-Mitteilung ab sofort gebucht werden. Auch wenn bei der Ankündigung, das Über-Nacht-Laden in den Fokus zu rücken, Gedanken an eine Art Nachtstromtarif nahe liegen, hat sich E.ON für ein anderes Konzept entschieden – ein Bonussystem.

„Home & Drive Flex Charge“ wird wie ein klassischer Energietarif mit einem festen Grund- und Arbeitspreis abgerechnet. Das Laden des E-Autos in den Nachtstunden anstatt direkt nach Feierabend soll auf andere Weise vergünstigt werden. „Von den in den Nachtstunden meist günstigeren Börsenstrompreisen profitieren die Kunden des Flextarifs durch einen Bonus von bis zu 20 Euro pro Monat (240 Euro pro Jahr), ohne den preislichen Risiken am Spotmarkt ausgesetzt zu sein“, teilt E.ON mit. Sprich: E.ON deckelt die maximale Ersparnis, mit einem Spotmarkt-basierten Tarif wären eventuell höhere Einsparungen möglich. Mit dem festen Arbeitspreis wird aber auch das Risiko minimiert, wenn in Zeiten höherer Spotmarkt-Preise geladen werden muss.

Bei jenen 240 Euro handelt es sich um die maximal mögliche Bonushöhe, die über den neue Tarif erzielt werden kann. „Voraussetzung für die Auszahlung mit der Jahresabschlussrechnung oder der nächsten Turnusrechnung sind 6 Ladungen pro Monat bei einer Anschlussdauer von mindestens 4 Stunden in der Zeit zwischen 00:00 und 06:00 Uhr sowie eine bestehende Verbindung Ihres E-Autos mit CarConnect, welche monatlich geprüft wird“, erläutert der Anbieter in einer Fußnote.

Um den Tarif zu nutzen, ist neben einer Wallbox ein „mit E.ON CarConnect kompatibles E- oder Hybridfahrzeug“ nötig. Das trifft laut dem Anbieter „aktuell auf rund 80 Prozent der Fahrzeuge aller gängigen Hersteller auf dem Markt zu, Tendenz steigend“. Sobald das Fahrzeug über die Software verbunden wird, berechnet ein Algorithmus die benötigte Energiemenge, um am nächsten morgen den gewünschten Ladestand zu erreichen. Auf Wunsch kann die intelligente Aufladung auch für einzelne Ladevorgänge ausgesetzt und das Fahrzeug direkt vollgeladen werden. Sprich: Für die Kunden ist die Wallbox mit dem Tarif genauso nutzbar wie sonst auch.

Die einzelnen Ladevorgänge können über die „E.ON Home“-App ausgelesen werden, hier können die Kunden auch den Tarif konfigurieren. Zudem wird in der App angezeigt, wie viel Flex-Bonus bereits verdient wurde – also wie hoch die tatsächliche Ersparnis ist.

„Unser innovatives Angebot richtet sich an E-Mobilistinnen und -Mobilisten, die ihr Fahrzeug günstig, aber ohne das Risiko

schwankender Spotmarktpreise laden möchten“, sagt Jens Michael Peters, Geschäftsführer für Energielösungen bei E.ON Deutschland. „So profitieren unsere Kundinnen und Kunden ganz unkompliziert von den Vorteilen der digitalen und flexiblen Energiewelt, in denen die Vorzüge des E-Autos optimal eingebettet werden.“

Quelle: Info per E-Mail, eon.com (Tarif-Details und Fahrzeugliste)