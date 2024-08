Ex-Tesla-Managerin Tinucci wechselt zu Uber

Rebecca Tinucci hat ihren baldigen Dienstantritt bei Uber auf Linkedin bereits selbst bestätigt. Die Managerin wird am 16. September als Leiterin für Nachhaltigkeit beginnen und in dieser Funktion an Andrew Macdonald, den Chef des Uber-Mobilitätsgeschäfts, berichten. Die Uber-Flotte soll bis 2040 bekanntlich rein elektrisch werden. Dies ist eines der zentralen Ziele, auf die Tinucci nun hinarbeiten soll.

Die ehemalige Tesla-Managerin bezeichnet dieses Nachhaltigkeitsziel als „eine kühne, wichtige Herausforderung, die es anzunehmen gilt“. Außerdem erklärt sie in ihrem Linkedin-Statement: „Autonomes Fahren, Elektrofahrzeuge und Robotik werden unsere Welt in den nächsten 20 Jahren umgestalten und eine noch nie dagewesene Chance für eine nachhaltigere Zukunft einleiten. Und Uber befindet sich an der Schnittstelle zwischen all dem.“

Macdonald betont, dass Tinuccis tiefes Fachwissen und ihre Beziehungen in der gesamten Automobilindustrie „eine unglaubliche Bereicherung für das Uber-Team sein werden“. Die Managerin war zuvor Leiterin von Teslas Supercharger-Team, ehe Tesla-Chef Elon Musk den größten Teil des Teams im Rahmen umfangreicher Sparmaßnahmen auflöste. Im Mai bestätigte sie ihre Trennung von Tesla. Tinucci wurde zu einer der Symbolfiguren der jüngsten großen Entlassungswelle bei Tesla. Musk soll mit ihr aneinandergeraten sein, weil sie nicht so viele Menschen ihrer Abteilung entlassen wollte, wie von Musk gefordert.

