GAC Aion eröffnet neue Fabrik für 200.000 E-Autos pro Jahr

Das erste Modell, das in der Fabrik gefertigt wird, ist die zweite Generation des Kompakt-SUV Aion V. Dieser ist in China für umgerechnet rund 16.500 Euro erhältlich. Das Aion-Werk in Changsha kann ein Fahrzeug im Durchschnitt in nur 53 Sekunden produzieren und unterstützt nach Angaben des Unternehmens mehr als 100.000 kundenspezifische Optionen.

Das Werk ist hochautomatisiert und die erste Schwarzlichtfabrik in Hunan, so GAC Aion. Laut Unternehmen kommen im Werk umfassende KI- und Simulationsmodellierungstechnologien zum Einsatz, die den Fehlerbehebungsprozess um 25 Prozent verkürzen und 30 Prozent der Prozessfläche einsparen. Das intelligente Logistiksystem erhöht demnach die Präzision der Logistiklieferungen um 40 Prozent und verkürzt die Lieferzeiten um 25 Prozent.

„Wir verfolgen eine Strategie der Lokalisierung von Produktions- und Lieferketten und fördern die Einrichtung eines industriellen Clusters um das Hauptwerk. Indem wir die Entwicklung von unterstützenden Industrien in der Umgebung kontinuierlich vorantreiben, wollen wir die vertikale Integration und horizontale Zusammenarbeit über Ressourcen hinweg fördern“, sagte ein Vertreter von GAC Aion. Nach dem Start in vollem Umfang plant die Fabrik, im ersten Monat 9.000 Elektroautos zu produzieren. In dem Werk sollen künftig Autos mit einem geschätzten jährlichen Produktionswert von über 20 Milliarden Yuan (ca. 2,5 Milliarden Euro) gebaut werden, sobald die volle Kapazität bis 2025 erreicht ist.

Die neue Fabrik, mit deren Bau im Oktober 2023 begonnen wurde, ist eine Umgestaltung der ehemaligen Produktionslinie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von GAC Mitsubishi, die Aion übernommen hat. Mitsubishi hat sich vergangenes Jahr aus China zurückgezogen, die Mitarbeiter wurden von GAC übernommen. Das Werk in Changsha ist das dritte Werk in China von GAC Aion. Die beiden anderen haben zusammen eine Jahreskapazität von 400.000 Fahrzeugen. Zudem hat GAC Aion vor wenigen Wochen sein erstes Werk außerhalb Chinas eröffnet, und zwar in Thailand mit einer Jahreskapazität von 50.000 Fahrzeugen.

cnevpost.com, gasgoo.com