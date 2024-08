Stellantis läutet Fertigung des Jeep Wagoneer S in Mexiko ein

Stellantis hat sein Werk in Toluca Medienangaben zufolge mithilfe einer Investition von 1,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1,43 Milliarden Euro) fit für die Elektromobilität gemacht. Ab sofort läuft dort der strombetriebene Jeep Wagoneer S vom Band. Weiter produziert wird vor Ort zudem der seit 2017 im Werk hergestellte Verbrenner Jeep Compass. Stellantis hat in Toluca mit dem Gedanken investiert, die dort auf der STLA Large gefertigten Autos nicht nur in den nordamerikanischen Markt zu liefern, sondern weltweit zu exportieren.

Anlässlich des ersten in Toluca gefertigten Elektro-Jeeps sagte Carlos Quezada, Präsident von Stellantis México übrigens, dass die neue Plattform sehr flexibel sei und den Einsatz von Verbrennungs-, Hybrid- und Elektromotoren erlaube. Dass verwirrt auf den ersten Blick, wurde die STLA Large doch stets als Electric-only-Plattform beworben. Doch auch Stellantis rudert angesichts der schwächelnden Nachfrage nach E-Autos zurück und betont, dass die Architektur zwar primär für E-Autos konzipiert wurde, aber auch andere Antriebe unterstützen kann.

Das Werk an sich ist schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt: Toluca wurde 1968 eröffnet und stellte im Laufe der Jahrzehnte vor allem zahlreiche Fahrzeuge der Chrysler Group her. Seit 2020 wurde dort aber nur noch der Jeep Compass gebaut. Nun kommt also der elektrische Wagoneer S hinzu. Vorgestellt wurde das Elektro-SUV in Deutschland Ende Mai.

Ein kurzer Blick ins Datenblatt: Der Wagoneer S bietet 441 kW Leistung und über 800 Nm Drehmoment. Den Spurt auf 96 km/h (Originalangabe: 60 mph) vollzieht er in 3,4 Sekunden. Der 100-kWh-Akku an Bord kann in 23 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Die Spitzen-Ladeleistung nennt Jeep bisher nicht, bei dem 400-Volt-System werden aber nicht mehr als 200 kW möglich sein. Bei der Reichweite ist von „über 300 Meilen“ die Rede, also etwa 483 Kilometer.

Der Wagoneer S wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in Kanada und den USA auf den Markt kommen. Andere globale Märkte werden folgen, ein genauer Zeitplan ist jedoch noch nicht publik.

