Xiaomi will im November die 100.000er Marke beim SU7 knacken

Laut dem neuen Finanzbericht hat Xiaomi im 2. Quartal 2024 insgesamt 27.307 Fahrzeuge seines ersten Modells SU7 an Kunden ausgeliefert, wobei die Auslieferungen am 3. April starteten. Mit den Elektroautos setzte Xiaomi 6,2 Milliarden Yuan (rund 800 Millionen Euro) um. Während des Quartals betrug die Bruttomarge des Innovationsgeschäfts, einschließlich der Elektroautos, 15,4 Prozent, teilte Xiaomi mit.

Die Produktion und Auslieferungen des SU7 ziehen unterdessen weiter an: Laut einer Unternehmenspräsentation war der SU7 im Juli mit 13.120 Einheiten die am meisten verkaufte Elektro-Limousine in China noch vor dem Tesla Model 3 (9.928 Einheiten). Auch angesichts der im Sommer eingeführten Doppelschicht in der Produktion sieht sich Xiaomi auf dem besten Weg, im November die Marke von 100.000 ausgelieferten Fahrzeugen zu knacken. Als Jahresziel peilt Xiaomi weiter die Mai angekündigten 120.000 Einheiten an.

Wichtig für den Vertrieb sind auch die stationären Verkaufspunkte in China: Deren Anzahl lag Ende Juli erstmals im dreistelligen Bereich, und zwar bei 102 Geschäften in 34 Städten.

Und auch beim intelligenten Fahren kommt Xiaomi voran: Das Unternehmen hat am 6. Juni 2024 die städtische NOA-Funktion (Navigate on Autopilot) in 10 Städten auf dem chinesischen Festland eröffnet, so das Unternehmen. Xiaomi plant, die urbane NOA-Funktion im August 2024 landesweit einzuführen, hieß es vom Unternehmen.

Der SU7 in der Standard-Version – also mit einer 73,6 kWh großen LFP-Batterie von BYD und 220 kW starkem Heckantrieb – ist ab 215.900 Yuan oder umgerechnet etwa 27.600 Euro erhältlich. Der SU7 Pro nutzt ebenfalls den 220-kW-Heckantrieb, allerdings in Kombination mit einem 94,3-kWh-Akku mit NMC-Zellen von CATL. Diese Version startet bei 245.900 Yuan bzw. 31.475 Euro. Das Top-Modell ist der SU7 Max mit einem 495 kW starken Allradantrieb und einer 101 kWh großen NMC-Batterie von CATL. Der Allradler ist ab 299.900 Yuan (38.390 Euro) erhältlich. Einen Fahrbericht zum SU7 finden Sie hier.

