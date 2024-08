Renault nimmt Twingo Electric aus dem Programm

Wer in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz versucht, über die Webseite einen elektrischen Twingo zu konfigurieren, wird feststellen, dass das Modell nicht mehr gelistet ist. Auf Nachfrage erklärt ein Renault-Sprecher gegenüber electrive, dass der Twingo Electric „im Frühjahr ganz regulär ausgelaufen“ ist, „da er das Ende des Zyklus erreicht hat“.

Als Gründe für das Aus führt der deutsche Renault-Sprecher unter anderem auch Auflagen rund um die Sicherheitsvorschriften der EU General Safety Regulation II (GSR II) und ein Wechsel in der Modellpalette an. Heißt aber auch: Bis zum Jahr 2026 bietet der französische Autobauer erst einmal keinen Kleinstwagen mit Elektroantrieb mehr an.

Erst in gut zwei Jahren soll der Nachfolger im Retro-Look bei der Renault-Tochter Revoz in Novo Mesto in Slowenien mit einer angestrebten Jahresproduktion von 150.000 Einheiten gebaut werden. Der neue Twingo soll viele Design-Anleihen der ersten Generation aus den 90er-Jahren mitbringen, wie eine bereits im November letzten Jahres enthüllte Studie zeigt. Im Gegensatz zum bisherigen Twingo soll die Neuauflage des E-Kleinstwagens dann aber für unter 20.000 Euro erhältlich sein.

Übrigens: Noch ist der Twingo Electric hingegen im französischen Konfigurator zu finden. Wie ein Renault-Sprecher aus Frankreich bestätigt, kann der Twingo Electric derzeit noch im Nachbarland bestellt werden. Sobald alle „Bestände“ verkauft sind, wird das Modell aber auch dort nicht mehr bestellbar sein.

