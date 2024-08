UK: InstaVolt senkt Schnelllade-Preise in der Nacht

Aktuell kostet eine Kilowattstunde bei InstaVolt 85 Pence, was umgerechnet glatt 1,00 €/kWh entspricht. Diese Konditionen gelten künftig auch tagsüber von sechs bis 22 Uhr – in der Nacht wird es mit 0,54 Pfund/kWh (0,64 €/kWh) 36,5 Prozent günstiger.

Der „Off-Peak-Tarif“ wird ab September zunächst für Nutzer der InstaVolt-App eingeführt. Das Unternehmen kündigt aber an, das „im Zuge der Weiterentwicklung der Technologie“ das Angebot noch in diesem Jahr für alle Kunden zur Verfügung stehen soll. Die Weiterentwicklung soll dazu führen, auch andere variable Preise zu unterstützen. Konkret angekündigt, wird – außer den Rabatten in der Nacht – noch kein Angebot, InstaVolt erwähnt in der Mitteilung aber tageszeitabhängige und regionale Preise.

Dass der Tarif zum Start nur in der App verfügbar ist, begründet InstaVolt-CEO Delvin Lane damit, dass die Einführung vorgezogen wurde – man wollte vor dem Winter starten. „Wir wissen, dass der Winter zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, und wir sind uns bewusst, dass die Lebenshaltungskostenkrise die Menschen immer noch belastet und die Energiepreise nach der kürzlich angekündigten Preisobergrenze im Oktober weiter steigen werden“, so Lane. „Die Abrechnung in unseren Schwachlastzeiten wird für die Kunden eine erhebliche Ermäßigung im Vorfeld dieser Preiserhöhung mit sich bringen. Unser neuer Tarif hat den Vorteil, dass er Autofahrern, die nicht zu Hause laden können, einen günstigeren Stromtarif bietet.“

Das in Basingstoke ansässige Unternehmen betreibt derzeit über 1.600 aktive Ladestationen und hat mehr als 400 im Bau in ganz Großbritannien sowie in Island, Irland, Spanien und Portugal. Das Unternehmen plant die Installation von 11.000 ultraschnellen Ladestationen im Vereinigten Königreich und in Irland sowie die Fortsetzung seiner europäischen Expansion mit 5.000 Ladestationen in Spanien und Portugal und mehr als 300 in Island bis 2030.

Quelle: Info per E-Mail