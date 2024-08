BTR will Anodenmaterialien in Marokko herstellen

Das Werk soll in der Mohammed VI Tangier Tech City entstehen, also nahe der Hafenstadt Tanger, die an der Straße von Gibraltar im Norden des Landes liegt. Der Bau soll etwa zwei Jahre dauern, die neue Fabrik dürfte also 2026 oder 2027 in Betrieb gehen – je nachdem, wann genau die Arbeiten beginnen. BTR wird nach eigenen Angaben 2,6 Milliarden Yuan (330 Millionen Euro) in die Anlage investieren.

Dass BTR die Anodenmaterial-Fabrik in Tanger baut, ist hingegen keine Überraschung: Das Unternehmen baut dort bereits ein Werk zur Produktion von Kathoden-Komponenten. Die Hafenstadt wird damit zu einem wichtigen Standort für chinesische Batterie-Hersteller: Hailang und Shinzoom wollen dort Werke für Kupferfolien und Batterie-Anoden errichten. Und CNGR Advanced Material plant seine Kathodenmaterialfabrik in Jorf Lasfar, etwa 100 Kilometer südlich von Casablanca.

Von BTR selbst gibt es keine Aussage, welche Kunden mit dem neuen Anoden-Werk in Marokko bedient werden sollen. Wie „Yicai Global“ schreibt, hab jedoch die China Boan Group – also der größte Anteilseigner von BTR – verkündet, dass die marokkanische Projektgesellschaft für das Werk eine Liefervereinbarung mit Ford schließen werde. Die Vorbestellung soll angeblich einen Wert von 120 Millionen US-Dollar (107 Millionen Euro) haben. Nähere Details sind aber nicht bekannt.

BTR hat zuletzt bereits seine Produktionskapazität für Anodenmaterialien außerhalb Chinas ausgebaut. Anfang August wurde eine neue Fabrik in Indonesien eröffnet, die eine Produktionskapazität von 80.000 Tonnen Anodenmaterial ermöglichen soll. Mit einer weiteren Ausbaustufe soll die Kapazität dort sogar auf 160.000 Tonnen pro Jahr erweitert werden.

BTR beliefert große Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien wie Panasonic, Samsung SDI, LGES, SK On, CATL und BYD. Das Produktportfolio umfasst natürlichen und künstlichen Graphit, Materialien auf Siliziumbasis und Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt.

yicaiglobal.com, btrchina.com