Suzukis E-SUV kommt auch nach Europa

Dass die Premiere des eVX auf der Messe in Indien erfolgen soll, ist kein Zufall: Suzuki will das Modell dort bei Maruti Suzuki für die Weltmärkte fertigen lassen. In Indien wird das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf gehen – dort dann als Maruti eVX.

Nach Beginn der Serienproduktion Anfang 2025 stehen jedoch andere Märkte im Fokus, wie „Autocar India“ berichtet. In einem Gespräch mit Analysten soll ein namentlich nicht genannter, leitender Angestellter des Unternehmens gesagt haben: „Wir werden das BEV [elektrisch angetriebene Fahrzeug] auf der Auto Expo in Indien im Januar nächsten Jahres offiziell vorstellen und hoffen, es Anfang 2025 auf den Markt zu bringen. Dabei wird Europa für uns Priorität haben.“

Weitere Daten zur Serienversion werden in dem Artikel nicht genannt. Somit gibt es noch keine Hinweise darauf, wie Suzuki das Modell in dem harten Wettbewerbsumfeld der Kompakt-SUV einpreisen wird. Die 2023 vorgestellte Studie des eVX ist mit einer Länge von 4,30 Metern, einer Breite von 1,80 Metern und einer Höhe von 1,60 Metern etwas größer als ein VW ID.3, um ein in Europa verbreitetes Modell zum Vergleich heranzuziehen. In der Länge und der Höhe überragt der eVX den in Zwickau gebauten ID.3 um jeweils vier Zentimeter. Die Serienversion wird wohl nur um wenige Zentimeter davon abweichen.

Ähnliches könnte auch für den Akku geben. Hier wurde bei der Studie ein Energiegehalt von 60 kWh genannt, es gab jedoch keine weitere Information, ob es sich dabei um einen Brutto- oder Nettowert handelt. Zudem soll ein Allradantrieb gesetzt sein, aber auch hier gibt es keine näheren Infos.

Zwar baut Maruti Suzuki ein reines Elektroauto-Werk mit einer Kapazität von bis zu einer Million Fahrzeuge pro Jahr im indischen Bundesstaat Gujarat, allerdings soll diese Fabrik erst 2028/2029 in Betrieb gehen. Aber auch schon im bestehenden Werk in Gujarat können E-Autos gebaut werden, auch hier werden die Kapazitäten erweitert.

Wenn die Serienproduktion Anfang kommenden Jahres in Indien anläuft, werden alle Einheiten zunächst in den Export gehen. Der weitere Rollout-Plan nach dem Start in Europa und Japan ist noch nicht bekannt. Da das Fahrzeug laut „Autocar India“ in enger Kooperation mit Toyota entwickelt wurde, soll es später auch eine Toyota-Version des eVX geben. Aber auch hier ist der Zeitplan noch unklar.

