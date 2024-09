Ampeco gewinnt E.ON Drive Infrastructure als Kunden

Durch die Nutzung der Ampeco-Plattform soll E.ON die Werkzeuge für einen effizienten Betrieb und eine hohe Netzwerkzuverlässigkeit erhalten – beides kritische Faktoren für einen erfolgreichen öffentlichen Ladebetrieb und Kundenzufriedenheit. Und das ist überaus geschäftskritisch für E.ON, das ein umfangreiches Netz von über 6.000 öffentlichen Ladepunkten in elf europäischen Ländern betreibt.

„Die Plattform von Ampeco erfüllt nicht nur unsere aktuellen Anforderungen an die Skalierbarkeit, sondern bietet auch die Flexibilität, die für unser zukünftiges Wachstum entscheidend ist. Sie gibt uns die volle Kontrolle über unser Ladenetzwerk und die Möglichkeit, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden wertvolle Dienstleistungen bieten“, sagt Arjan van der Eijk, Geschäftsführer bei E.ON Drive Infrastructure. Stichwort Skalierbarkeit: In den nächsten Jahren plant E.ON die Errichtung weiterer 1.000 Schnelllader, die dann offenbar ebenfalls über die Plattform von Ampeco gesteuert werden sollen.

Ampecos strategischer Fokus auf die Herausforderungen, mit denen große CPOs konfrontiert sind, zeigt sich laut dem Unternehmen in seiner Produkt-Roadmap, die Flexibilität und Erweiterbarkeit in den Vordergrund stellt. Dieser Ansatz soll es E.ON ermöglichen, seine Ladelösungen zukunftssicher zu machen und durch leistungsfähige APIs Alleinstellungsmerkmale aufzubauen, die eine Differenzierung in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt ermöglichen.

„Die Migration unseres paneuropäischen Netzwerks war eine große Herausforderung, die eine gründliche Planung und Vorbereitung erforderte. Ampecos umfassende Unterstützung und Expertise half uns dabei, alles vor der Migration einzurichten und zu testen, um einen reibungslosen Übergang mit minimalen Serviceunterbrechungen zu gewährleisten“, sagt Lukas Gläsel, Produktverantwortlicher bei E.ON Drive Infrastructure zum Support von Ampeco bei dem Wechsel.

„Wir freuen uns sehr, die technologische Grundlage für die ehrgeizige Expansion von E.ON Drive Infrastructure in ganz Europa zu schaffen. Die Entscheidung von E.ON Drive Infrastructure für unsere Plattform bestätigt unser Engagement für die Bereitstellung fortschrittlicher, skalierbarer Lösungen, die die komplexen Anforderungen großer CPOs erfüllen. Wir freuen uns darauf, E.ONs Vision eines effizienten Ladenetzes zu unterstützen, das die Zukunft der E-Mobilität auf dem gesamten Kontinent vorantreiben wird“, sagt Orlin Radev, Vorstandsvorsitzender von Ampeco.

Ampeco wurde 2018 in Bulgarien gegründet. Seit 2023 zählt BMW zu den Investoren. Vor kurzem haben Hubject und Ampeco eine strategische Partnerschaft geschlossen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es CPO und EMP, die Netzwerke von Hubject und das Lademangement von Ampeco über einen Vertrag zu nutzen.

ampeco.com