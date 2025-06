Leapmotor expandiert in sieben weitere EU-Märkte

Konkret ist Leapmotor nun auch in Irland, Tschechien, in der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Bulgarien präsent. Die Anzahl der Verkaufs- und Servicepunkte auf dem europäischen Kontinent steigt dadurch auf 600. Erreicht worden sei dies durch „eine Reihe strategischer Ernennungen und Partnerschaften, die im Einklang mit dem europäischen Entwicklungsplan von Leapmotor stehen“, wie Stellantis mitteilt. Beide Seiten sind bekanntlich über eine 2023 initiierte Partnerschaft miteinander verbunden. Seinerzeit investierte Stellantis in den chinesischen Hersteller und gab an, für 1,5 Milliarden Euro einen 20-prozentigen Anteil an dem chinesischen Unternehmen zu erwerben. Damit einher ging die Gründung des Joint Ventures Leapmotor International, das „exklusive Rechte für den Export und den Verkauf sowie die Herstellung von Leapmotor-Produkten außerhalb von Greater China“ hat.

Sein Marktdebüt gab Leapmotor International daraufhin zunächst in Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland und Rumänien. Inzwischen wurde der Kreis der europäischen Märkte deutlich erweitert. Bis Ende 2025 strebt Leapmotor bereits mehr als 700 Standorte in den G10-Staaten und den wichtigsten Importmärkten an. „Die schnelle Expansion unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines wirklich kundenorientierten EV-Ökosystems in Europa“, kommentiert Danilo Annese, Head of Europe Commercial Operations bei Leapmotor International. „Wir erhöhen nicht nur unsere Präsenz, sondern stellen auch sicher, dass Leapmotor-Besitzer umfassenden Support und Service genießen, egal wo sie sich befinden.“

Mit der aktuellen und geplanten Expansion soll die durchschnittliche Fahrzeit zu einem Leapmotor-Vertriebs- und Servicestandort europaweit unter 25 Minuten liegen. Mit dieser Nähe will die Marke eigenen Angaben zufolge „den Komfort für die Kunden erhöhen, das Vertrauen in die Marke stärken, schnellere Reaktionszeiten des Kundendienstes ermöglichen und eine schnellere Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleisten“.

Zum Marktstart in Irland hat Leapmotor konkret eine Partnerschaft mit Gowan Auto gestartet. Das Unternehmen agiert bereits als Importeur für alle Stellantis-Marken und Honda. Gowan Auto werde Leapmotor in sein Vertriebszentrum in Citywest, Dublin, aufnehmen, heißt es. Irische Kunden können in diesem Zuge das Stadtauto T03 und den C10, der sowohl als BEV als auch als EREV erhältlich ist, ab September 2025 kaufen.

Für die Tschechische Republik, die Slowakei, Slowenien, Ungarn und Kroatien baut Leapmotor auf eine Zusammenarbeit mit der Emil Frey Gruppe – wie bereits in der Schweiz. Für Bulgarien arbeitet der Hersteller schließlich mit SFA Automotive LTD zusammen, dem bestehenden Vertriebspartner der Stellantis-Marken im Land. Die Markteinführung umfasst auch hier den T03 und den C10.

media.stellantis.com