Volvo startet EX90-Auslieferungen noch im September

In Deutschland wird der EX90 wie berichtet zu Preisen ab 83.700 Euro angeboten. Für diesen Betrag gibt es das fünfsitzige Modell mit dem 205 kW starken Heckantrieb und einer 101 (netto) kWh großen Batterie in der „Core“-Ausstattung. Der 300 kW starke Allradler mit dem Namen Twin Motor (und dann einer 107-kWh-Batterie) ist ab 91.700 Euro erhältlich, jedoch nur als Sechs- oder Siebensitzer. Das Top-Modell, der 380 kW starke Twin Motor Performance, startet bei 96.800 Euro.

Mit dem großen Elektro-SUV zielt die schwedische Geely-Marke vor allem auf den US-Markt ab – der EX90 wird auch in Volvos US-Werk in Charleston (South Carolina) für die Weltmärkte gebaut. Die Jahreskapazität liegt bei bis zu 150.000 Fahrzeugen pro Jahr. Um die Anlage fit für die Zukunft zu machen, hat Volvo Cars in den vergangenen Jahren in sein Werk investiert: Karosseriebau und Lackiererei wurden erneuert und erheblich erweitert, eine Fertigungslinie für Batteriepacks eingerichtet.

Anders als viele elektrische Volvos basiert der EX90 nicht auf einer Geely-Plattform – der kleinere EX30 teilt sich etwa die Technik mit dem Smart #1/#3 oder dem Zeekr X –, sondern auf der von Volvo selbst entwickelten Technik- und Fahrzeugarchitektur SPA2 (Scalable Product Architecture 2). Dabei handelt es sich um eine auf Elektroautos optimierte Weiterentwicklung der SPA der ersten Generation, auf der die aktuellen Verbrenner- und Hybridmodelle der 60er und 90er Baureihen basieren. Die SPA2 wird auch vom Polestar 3 genutzt und soll in weiteren Volvo-Modellen zum Einsatz kommen.

EX90 Single Motor EX90 Twin Motor EX90 Twin Motor Performance Antrieb RWD AWD AWD Leistung 205 kW 300 kW 380 kW Drehmoment 490 Nm 770 Nm 910 Nm Beschleunigung 8,4 s 5,9 s 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 180 km/h 180 km/h 180 km/h WLTP–Reichweite 580 km 614 km 614 km Batteriekapazität 101 kWh 107 kWh 107 kWh Ladeleistung DC 235 kW 250 kW 250 kW Ladezeit DC 10-80% 29 min 30 min 30 min Preis 83.700 Euro 91.700 Euro 96.800 Euro

Ob der EX90 mit seiner neuen Antriebsplattform und den Fahrassistenten überzeugen kann, können Sie in unserem Fahrbericht nachlesen. Wir konnten bereits einige Kilometer in dem neuen Modell bei der globalen Fahrzeugvorstellung in Kalifornien zurücklegen.

Volvo-CEO Jim Rowan hat das Event südlich von Los Angeles genutzt, um vor einigen Wochen vom Werk Charleston nahe der Ostküste bis an die Westküste zu fahren – in einem EX90. „Nach dieser Reise kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass der Volvo EX90 das beste Auto ist, das wir je gebaut haben“, sagt Jim Rowan. „Die 950 Kilometer lange Fahrt durch drei US-Bundesstaaten bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und Straßenbelägen hat mich rundum überzeugt: Aufladen, Handling, Fahrkomfort, die Ruhe im Innenraum sowie das herausragende Soundsystem, Zuverlässigkeit, Technik und das Bediensystem – ich habe noch nie einen Volvo wie diesen gefahren. Dieses Fahrzeug ist der Beginn einer neuen Ära für Volvo Cars.“

Quelle: Info per E-Mail