GOFAST eröffnet HPC-Ladepark in Matran

Wie GOFAST mitteilt, bieten die Ladesäulen am Einkaufszentrum Champs Fleuris bis zu 300 kW Ladeleistung. Konkret handelt es sich bei den sechs Säulen mit je zwei Ladeanschlüssen um Geräte des Typs Hypercharger HYC300 von Alpitronic. Mit seiner Lage soll der Ladepark sowohl eine attraktive Anlaufstelle für Durchreisende auf der A12 als auch für Besucher des Einkaufszentrums und Anwohner sein. Überspannt wird die Anlage von einem großen Solardach, das zusätzlich lokalen Strom für die Elektroautos generiert.

Die Bezahlung erfolgt am neuen Standort in Matran via App, Kredit- oder Ladekarte. Mit Kreditkarte gilt zurzeit ein Ad-hoc-Preis von 0,49 Schweizer Franken pro Kilowattstunde (umgerechnet 0,52 Euro/kWh).

Die in Schlieren ansässige GOFAST AG betreibt nach eigenen Angaben mittlerweile 90 Schnelllade-Standorte in der Schweiz. Der Bau der Ladeparks erfolgt dabei in Kooperation mit privaten oder öffentlichen Grundeigentümern, darunter Akteure wie Aldi Suisse oder McDonald’s Schweiz. In den frankophonen Gebieten der Schweiz – der sogenannten Romandie – betreibt GOFAST aktuell zwölf Standorte. Allein 2025 sollen dort zehn weitere hinzukommen.



gofast.swiss