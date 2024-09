Equipmake zeigt verbesserten E-Motor für Nutzfahrzeuge

Equipmake gibt an, dass die Spitzenleistung seines neuen Elektromotors für Nutzfahrzeuge bei 400 kW und 3.500 Nm liegt. Darin unterscheidet er sich nicht zur aktuell erhältlichen Generation. Entscheidend ist die Dauerleistung: Hier steigert das Unternehmen mit Sitz in Snetterton den Wert von 100 auf 200 kW bei 2500 U/min. Konzipiert ist der neue HTM-3500 für den Einsatz in Schwerlastfahrzeugen. Ansonsten ist der Motor weiterhin direkt angetrieben und lässt sich laut dem Hersteller problemlos in die Kardanwelle und die vorhandene Achse integrieren, ohne dass ein separates Getriebe erforderlich ist.

Das Neuprodukt hat Equipmake dieser Tage auf der Cenex Expo 2024 in Großbritannien vorgestellt. Laut CEO Ian Foley setzt der aufgerüstete Motor neue Maßstäbe und dient als Beispiel dafür, wie sich die firmeneigene E-Antriebs-Produktpalette schnell weiterentwickelt. „Durch die Verdoppelung der Dauerleistung ermöglicht unser neuer HTM-3500 Elektrobussen, Reisebussen, Lastkraftwagen und anderen schweren Fahrzeugen einen Betrieb mit höherer Leistung und Effizienz während ihrer regulären Betriebszyklen.“

Die Nachfrage steigt laut Ian Foley sprunghaft an. Die Kunden kommen aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Bus- sowie Off-Highway-Industrie und fragen teils ganze elektrifizierte Systeme, teils einzelne Komponenten nach. Lieferverträge bestehen laut Equipmake beispielsweise mit der Caterpillar-Tochter Perkins oder Rimac. Eine Lizenzvereinbarung gibt es zudem mit Sona Comstar, einem Zulieferer mit Hauptsitz in Indien. Als ein Standbein nennt Equipmake zudem die Umrüstung von Verbrenner-Bussen auf Elektroantrieb.

equipmake.co.uk