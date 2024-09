Ford rüstet Werk in Mexiko für die Produktion von E-Antrieben um

Das Werk in Irapuato hat bisher Getriebe für benzinbetriebene Fahrzeuge hergestellt. Die Umstellung auf die Produktion der Antriebseinheiten für den Mustang Mach-E umfasst die Herstellung des Elektromotors und der Transaxle des Antriebssystems.

„Diese neue Etappe ermöglicht es uns, Synergien zwischen den Werken zu schaffen und die Entwicklung im Land voranzutreiben“, sagte Ricardo Anaya, Produktionsleiter bei Ford Mexiko und Lateinamerika.

Bereits im Februar benannte Ford sein Werk in Irapuato in „Irapuato Electric Powertrain Center“ um. Das Werk wurde im Jahr 2017 eröffnet und beschäftigt 700 Mitarbeiter. Irapuato liegt in Zentralmexiko im Bundesstaat Guanajuato, der über einen der größten Automobilproduktionscluster des Landes verfügt.

Die Investition in den Standort geht Hand in Hand mit der Vision der Landesregierung, sagte Gouverneur Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. „Wir sind sehr erfreut über diese Ankündigung, die das Vertrauen in Guanajuato bestätigt, wir fahren fort mit guten Nachrichten für den Staat“, fügte er hinzu.

Der Mustang Mach-E wird im Ford-Werk in Cuautitlan in der Nähe von Mexiko-Stadt hergestellt. Von dort wird das Fahrzeug in rund 40 Länder in Amerika, Europa und Australien exportiert. Beide Standorte sind knapp 300 Kilometer voneinander entfernt.

