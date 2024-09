Posco sichert sich Graphit aus Mine in Tansania

Im Rahmen der Transaktion hat Posco International rund 16,5 Prozent an Black Rock Mining erworben. Da das Unternehmen schon zuvor einen kleinen Anteil an Black Rock Mining hielt, besitzt der Konzern nun 19,9 Prozent von Black Rock Mining.

Graphit ist ein Schlüsselmaterial für die Herstellung von Anoden, einer der vier Kernbestandteile von Elektroautobatterien. Durch das Investment in BRM sichert sich Posco den Zugriff auf jährlich 30.000 Tonnen Graphit in den Jahren 2026 und 2027 sowie auf jährlich 60.000 Tonnen Graphit in den Jahren danach. Letzteres wäre genug, um Graphit für die Batterien von 1,26 Millionen Elektroautos pro Jahr zu liefern.

Das Graphit stammt aus dem Mahenge-Projekt von Black Rock Mining in Tansania, das über sechs Millionen Tonnen an Graphitreserven verfügt und damit das zweitgrößte Vorkommen der Welt sein soll. Das Bergbauunternehmen will noch in diesem Jahr mit dem Abbau beginnen und im Jahr 2026 die reguläre Produktion aufnehmen.

Das Geschäft beinhaltet auch das Recht von Posco, das Graphit an Dritte zu verkaufen, was zur Steigerung von Südkoreas Wettbewerbsfähigkeit im Wettlauf um die Sicherung wichtiger Mineralien beitragen soll.

„Die Posco-Gruppe wird ihr vielfältiges Geschäftsportfolio und ihr globales Netzwerk aktiv nutzen, um kontinuierlich neue Geschäftsfelder zu erschließen, die die globale Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselbereichen wie der Stahlerzeugung und Sekundärbatterien steigern können, und eine stabile Lieferkette aufzubauen, die zur nationalen Sicherheit beitragen kann“, sagte Posco Holdings Chairman In-Hwa Chang.

koreajoongangdaily.joins.com, businesskorea.co.kr