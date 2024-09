Finanz-Tochter von Daimler Truck schnürt vermehrt eMobility-Pakete

Ziel ist es laut Daimler Truck, nicht mehr nur die Finanzierung von Trucks und Bussen sicherzustellen, sondern Kunden ein Paket anzubieten, das von der Planung und Finanzierung über die Installation von Ladeinfrastruktur bis hin zu Wartung und Stromverträgen reicht. Übergeordnetes Ziel, ist es dabei, elektrische fahrende Trucks und Busse „mit planbaren Kosten und vermindertem Risiko“ anzubieten. Es geht also vor allem um die finanzielle Planungssicherheit für die Kunden.

Daimler Truck Financial Services ist derzeit in 17 Ländern weltweit aktiv. In den kommenden Monaten ist der Start des Geschäfts in weiteren Ländern geplant. Über den Geschäftsbereich kann Daimler Truck auch Übersee ein verstärktes eMobility-Serviceangebot ausrollen. „Für DTFS bedeutet der Wandel zum Komplettservice-Anbieter zusätzliche Wachstumschancen mit neuen Produkten und Geschäftsmodellen, die über klassisches Leasing und Finanzierung für Lkw und Busse hinausgehen“, teilt der Hersteller mit. Dazu gehöre es beispielsweise, Lösungen für Charging und Ladeinfrastruktur anzubieten, das Versicherungsgeschäft auszubauen, das Mietgeschäft weiterzuentwickeln oder eine eigene Payment-Lösung zu etablieren.

Die unterschiedlichen Komponenten können Kunden nach Unternehmensangaben schon jetzt in vielen Märkten zu festen monatlichen Raten bündeln. Ein Beispiel ist ein Projekt, das bereits in den USA läuft. Mit „Charging-as-a-Service“ (CaaS) bietet DTFS dort wie berichtet in Kooperation mit Electrada ein Paket von der Beratung über die Fahrzeugfinanzierung bis zur Installation der Ladesäulen und einem integrierten Stromtarif an. Und in Japan hat DTFS bereits “Green Lease” eingeführt, ein Angebot für den elektrischen Fuso eCanter, das beispielsweise von der japanischen Spedition Yamato genutzt wird, die auf diese Weise 900 Fuso eCanter bestellt hat. Auch in Europa bietet DTFS in einigen Märkten flexible Leasingoptionen, die Service und Reparaturen integrieren. Zudem können in Europa Ladesäulen über die neue Marke TruckCharge finanziert werden.

Bei emissionsfreien Fahrzeugen rechnet DTFS grundsätzlich mit einem weiter steigenden Anteil von Komplettpaketen. „Die Transformation zu einem ganzheitlichen Anbieter von integrierten Servicelösungen spiegelt unser Engagement wider, die Zukunft des emissionsfreien Transports mitzugestalten,“ sagt CEO Stephan Unger. „Unser Ansatz stellt sicher, dass Kunden nicht nur ein Fahrzeug finanzieren können, sondern auch die Ladeinfrastruktur und den Strom zu fixen monatlichen Raten in ihre Betriebskostenkalkulation, die Total Cost of Ownership (TCO), aufnehmen können.“

Daimler Truck Financial Services gibt es seit Dezember 2021 unter dem Dach der Daimler Truck AG und beschäftigt rund 1.900 Mitarbeitende. Zum Jahresende 2023 lag das DTFS-Vertragsvolumen bei rund 28 Milliarden Euro.

daimlertruck.com