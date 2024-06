Daimler Truck gründet Lade-Lösungsanbieter TruckCharge

TruckCharge richtet sich sowohl an Lkw-Flottenbetreiber als auch an Unternehmen aus der Industrie mit eigenem oder fremdbetriebenem Lkw-Fuhrpark. Da in der Regel Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller eingesetzt werden, ist TruckCharge unabhängig von der Lkw-Marke verfügbar. Daimler Truck will Kunden damit von der Energiegewinnung bis hin zum Fahrzeugbetrieb ein wirtschaftliches Gesamtpaket anbieten, damit diese das volle Potenzial der Elektrifizierung ausschöpfen können. Daimler Truck wird TruckCharge offiziell im Rahmen der IAA Transportation im September in Hannover lancieren.

Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks, sagt dazu: „Wir wollen E-Mobilität für unsere Kunden einfach und profitabel machen – auch über den Kauf von Elektro-Lkw hinaus. Mit TruckCharge bündeln wir nun unser Angebot an Lösungen unter einer Marke und wir planen, das Portfolio kontinuierlich auszubauen.“

Erst im Mai hatte die Tochter Mercedes-Benz Trucks ihr Angebot für das „Depot Charging“ vorgestellt, also das Aufladen am eigenen Betriebsstandort, das die Beratung, den Verkauf von Hardware und den technischen Service sowie Finanzierungslösungen für die Ladeinfrastruktur umfasst. Hier bietet Mercedes-Benz Trucks über seine Händler Schnellladesäulen von Alpitronic an und bei Bedarf auch die Installation. Dieses Angebot wird nun Teil von TruckCharge der Mutter Daimler Trucks an.

Das Beratungsangebot für Flottenbetreiber ist laut Unternehmen Teil des umfassenden Ökosystems zur Verbesserung der Gesamtkosten rund um E-Lkw von Daimler Truck. Die Fahrzeugkunden werden bereits seit Längerem bei der Elektrifizierung ihrer Flotten und Betriebshöfe von den Experten des Herstellers unterstützt. Im Fokus stehen dabei sowohl die Beratung rund um E-Lkw als auch Planung, Aufbau und Ausgestaltung der Depot-Ladeinfrastruktur sowie die Netzanbindung. Zudem können die Berater von Daimler Truck bei der Identifizierung öffentlicher Fördermöglichkeiten für Infrastruktur und Fahrzeuge unterstützen.

Interessanterweise hat fast zeitgleich Scania einen ähnlichen Vorstoß wie Daimler Truck unternommen und Erinion gegründet, eine Tochter für Ladelösungen bei Kunden.

daimlertruck.com